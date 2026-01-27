Naši Portali
SRETNI BROJEVI OTKRIVENI

Pravi sretnik: Netko je u Splitu osvojio više od 400 tisuća eura

Eurojackpot listi?
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.01.2026.
u 22:09

Dodatni brojevi: 8, 9.

U 8. kolu igre Eurojackpot sretni dobitnik iz Splita osvojio je impresivan iznos od 409.452,70€ zahvaljujući kombinaciji „5+1”. Izvučeni brojevi bili su: 13, 18, 19, 29, 32 – 8, 9.

Kako doznajemo, igrač je odigrao 6 kombinacija igre Eurojackpot, a uložio je ukupno 12€.

Dobitni listić je uplaćen na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, VELEBITSKA 125, SPLIT!

Ključne riječi
Kombinacija brojevi Eurojackpot

