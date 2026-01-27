Naši Portali
PRIPREMITE SE NA KIŠU

Oblačno i nestabilno: Gdje će pasti najviše kiše i grmljavine

Zagreb: Kišni dan u gradu
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.01.2026.
u 21:44

Prema prognozama, u ostatku tjedna oblaci će prevladavati i na kopnu, povremeno uz maglu i oborinu, koja će prema vikendu postajati rjeđa.

U srijedu se na istoku Hrvatske očekuje pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najniža temperatura između 0 i 3 °C, dok će dnevna doseći od 8 do 12 °C.

U središnjim krajevima kiša će se češće pojavljivati poslijepodne. Slab do umjeren jugozapadnjak navečer će okretati na jugoistočnjak. Jutarnja temperatura oko 4 °C, a dnevna oko 8 °C, prognozira meteorologinja Katarina Katušić, mag. phys., iz DHMZ-a.

Na zapadu zemlje kiša će biti češća, osobito od sredine dana, lokalno i obilna. Jako do olujno jugo poslijepodne u okretanju na slabiji jugozapadnjak koji će puhati i u Gorskoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura zraka u gorju oko 3 °C, na obali sjevernog Jadrana od 6 do 9 °C. Dnevna na moru od 11 do 14 °C, u gorju između 6 i 10 °C, dodaje Katušić.

Dalmacija će zadržati temperature između 9 i 14 °C, a u unutrašnjosti jutarnji minusi bit će nešto niži. Kiša će biti češća i obilnija u drugom dijelu dana, uz moguće pljuskove i grmljavinu. Jako i olujno jugo će navečer okretati na umjeren do jak jugozapadnjak, navodi meteorologinja.

Na krajnjem jugu Hrvatske, do večeri će puhat jugozapadnjak, poznat i kao garbin ili lebić, dok će prije toga more biti valovito zbog jakog i olujnog juga. Glavninom u drugom dijelu dana kiša i grmljavina, mjestimice i obilni uz izraženije pljuskove. Temperatura zraka većinom između 10 i 15 °C, prognozira Katušić.

Prema prognozama, u ostatku tjedna oblaci će prevladavati i na kopnu, povremeno uz maglu i oborinu, koja će prema vikendu postajati rjeđa. Uz pad temperature od petka raste i vjerojatnost za susnježicu i snijeg, osobito u gorju. Prolazno će u četvrtak zapuhati umjeren vjetar sjevernih smjerova, dodaje meteorologinja, piše HRT.

Na moru se očekuje promjenjiva naoblaka s mjestimičnom kišom, povremeno i u obliku pljuska. U subotu bi trebalo biti više suhih i sunčanih razdoblja, uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak, dok će u četvrtak puhati jugozapadnjak. Temperatura u blagom padu, zaključuje Katušić.

