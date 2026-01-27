Naši Portali
KRATKI DOKUMENTARAC

Objavljen film 'Branili smo slobodu': Svjedočanstva veterana Domovinskog rata, članova stranke Možemo!

27.01.2026.
u 17:33

'Dokumentarac je nastao kao svjedočanstvo, iz potrebe veterana, članova stranke Možemo!, da ujesen prošle godine javno odgovore na pokušaje povijesnog revizionizma i pokušaje legitimacije ustaškog pozdrava', javljaju iz stranke

Veterani Domovinskog rata, branitelji i članovi stranke Možemo! pojavili su se i ostavili svoj trag u dokumentarnom filmu 'Branili smo slobodu'. Radi se o kratkoj formi u kojoj govore o svojim ratnim putevima, o tome kako i zašto su se priključili obrani, o borbi za slobodnu i demokratsku Hrvatsku i kako se osjećaju 30 godina nakon završetka rata.

'Dokumentarac je nastao kao svjedočanstvo, iz potrebe veterana, članova stranke Možemo!, da ujesen prošle godine javno odgovore na pokušaje povijesnog revizionizma i pokušaje legitimacije ustaškog pozdrava. Veterani u ovom filmu odgovaraju na stvoren dojam u javnosti o homogenosti braniteljske populacije, o glasnoj manjini koja pokušava monopolizirati braniteljsku populaciju stvarajući atmosferu straha i zastrašivanja drugih i drugačijih', javljaju iz stranke Možemo!. Objašnjavaju kako je ovaj film i odgovor na pokušaje smanjivanja prostora slobode i nametanja određenog viđenja našeg društva i svijeta kao 'jedinog pravog, a sve druge iz takvog svijeta istjerati i ušutkati'.

Veterani svjedoče svoje uvjerenje da je velika većina branitelja u rat krenula kako bi obranila svoje obitelji, svoje gradove i svoju zemlju. 'Borili su se za slobodu, demokraciju i dostojanstvo, a ne za ekstremne simbole, ideologije ili pokliče. Manipulacije koje pokušava Domovinski rat prikazati kao nastavak ideologije NDH ne samo da je duboko pogrešna, nego i vrijeđa sve veterane koji su čista srca stali u obranu Hrvatske', kažu iz stranke. 

U dokumentarnom filmu govore Dobriša Adamec - 110. brigada ZNG/HV; Nenad Ljubić - 1. gardijska brigada i ATVP; Mladen Matan - Oklopno-mehanizirana postrojba Karlovac; Mirjan Saračević - Zapovjedništvo 150. brigade; Milan Božić - 102. Samostalna satnija Cobre, 102. brigada, 110. brigada, 145. brigada, 145. taktička grupa, 202. topničko raketna brigada protuzrakoplovne obrane i Nenad Hodap - 128. brigada Sv. Vid. Na ovoj poveznici možete pogledati film. 
Tomašević o Uskokovu odbacivanju Thompsonove prijave: 'Doživio sam ju ionako kao metodu pritiska'

dokumentarni film Domovinski rat veterani branitelji Možemo!

17:51 27.01.2026.

Gospodo branitelji, moji bivši suborci, branili ste Domovinu Hrvatsku, baš poput mnogih Hrvata i hrvatskih građana, i na tome vam (i im) hvala. Ali ostavite se ideologizacije Domovinskog rata. Nismo se borili ni za desne ,a ni za lijeve ,noo za slobodnu Hrvatsku.

