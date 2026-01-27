Incident u odgojnom domu na Cresu: Razvalio vrata, policija ga privela

Društvenim mrežama se tijekom vikenda proširila uznemirujuća snimka iz Centra za pružanje usluga u zajednici na Cresu, odnosno odgojnog doma. Na njima se čuje mladić koji prijeti da će nekoga ozlijediti i traži da mu pozovu policiju, te paljenje protupožarnog alarma. Vidi se i stanje u kojem se dom nalazi nakon incidenta, prikazane su rupe na vratima ureda u zgradi doma. Na snimci je prikazana i policija koja nakon incidenta privodi mladića. Ovaj video je ubrzo nakon objave uklonjen. 'Izvješćujemo kako je policija prošli tjedan postupala u skladu sa svojim ovlastima u ustanovi Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Cresu. Budući da se predmet odnosi na maloljetne osobe, prema odredbama Zakona o sudovima za mladež ne možemo iznositi više detalja o navedenom događaju', javili su iz policije za portal Srednja.hr.

Slučaj nisu htjeli komentirati ni iz doma. 'Sukladno relevantnim zakonskim propisima koji štite prava i privatnost djece, nismo u mogućnosti iznositi nikakve detalje o samom događaju niti o djetetu koje je u njega uključeno. Nadležne institucije su odmah obaviještene te poduzimaju sve potrebne mjere u okviru svojih ovlasti. Našim korisnicima i djelatnicima osigurana je potrebna podrška, a sve aktivnosti provodimo u skladu s propisanim procedurama i u najboljem interesu djece', poručili su iz Centra.

Ovo nije prvi put da se u ovom domu dogodio incident. O slučajevima nasilnog ponašanja, brojnim izazovnim sigurnosnim situacijama, izvijestio je prošle godine Novi list. Zbog tih problema sastali su se tada djelatnici doma, policija i gradonačelnik Cresa. Zaključili su kako trenutni kapacitet Centra u Cresu nije primjeren za prihvat djece s teškim problemima, a istaknuto je tada i da nemaju stručno medicinsko osoblje koje bi se brinulo za djecu s većim poteškoćama. Osim toga, ti štićenici su uključeni u redovni školski sustav, što je rizik za ostalu djecu. Tada je Ministarstvu rada poslan zahtjeva da se u cresku podružnicu više ne upućuju djeca s kompleksnim psihosocijalnim problemima, jer im ne mogu pružiti adekvatnu skrb.