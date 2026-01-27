Naši Portali
'KAO TIM SMO PONOSNI'

Filmska akcija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva: Helikopterom hitno prevezli dvoje novorođenčadi u inkubatoru

Velika Gorica: Simulacija spasavanja pilota na Zrakoplovnom danu
Ilustracija/Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
27.01.2026.
u 17:11

Zadaću je izvršila dežurna četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) helikopterom su u noći s ponedjeljka na utorak hitno prevezli dvoje novorođenčadi u inkubatoru iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, priopćili su u utorak iz Ministarstva obrane.  Medicinski transport obavljen je helikopterom Mi-171Sh, a zadaću je izvršila dežurna četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a. Zahtjev za hitnim prijevozom zaprimljen je u 22,05 sati, nakon čega je helikopter poletio u 22,35 sati iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama prema Dubrovniku.

Po dolasku u Opću bolnicu Dubrovnik preuzeta su novorođena djeca smještena u inkubatorima zajedno s medicinskom pratnjom, a let prema KBC-u Split počeo je u 00:05 sati. Helikopter je u Split sletio u 01:05 sati, gdje su bebe predane na daljnju bolničku skrb.

Tijekom zadaće ostvarena su tri leta u ukupnom trajanju od dva sata i 25 minuta, nakon čega se posada vratila u matičnu bazu u Divuljama. "Zadaću smo izvršili u kratkom vremenu i kao tim smo ponosni što smo pridonijeli pravovremenoj medicinskoj skrbi za naše malene pacijente", rekao je kapetan helikoptera, natporučnik Ante Franić.

Iz Ministarstva obrane poručuju da je i ovom helikopterskom akcijom potvrđena visoka razina spremnosti i obučenosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za djelovanje u hitnim situacijama.
Ključne riječi
KBC Split novorođenčad hitni prijevoz Ante Franić Hrvatsko ratno zrakoplovstvo

