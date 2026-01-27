Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 236
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
CIVILI U OPASNOSTI

Ruski napad na vlak u Ukrajini: Nestalo četvero, više ozlijeđenih

Aftermath of a Russian drone attack towards a passanger train in Kharkiv region
Foto: KHARKIV REGIONAL PROSECUTOR'S OF
1/5
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
27.01.2026.
u 22:32

"U bilo kojoj zemlji, napad dronom na putnički vlak smatrao bi se terorističkim činom. Nema vojnog opravdanja za ubijanje civila u vagonu", napisao je.

Najmanje četiri osobe poginule su u utorak u napadu ruske bespilotne letjelice na putnički vlak u Harkivskoj regiji na istoku Ukrajine, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Četiri osobe i dalje se vode kao nestale, a dvije su ozlijeđene, objavio je Zelenski na platformi X.

"U bilo kojoj zemlji, napad dronom na putnički vlak smatrao bi se terorističkim činom. Nema vojnog opravdanja za ubijanje civila u vagonu", napisao je. Pozvao je na veći međunarodni pritisak na Rusiju i zatražio da ona bude kažnjena za svoje postupke.

Prema Zelenskom, u vlaku je bilo više od 200 putnika. Prethodno je ministar razvoja Oleksij Kuleba rekao da je bio 291 putnik, dok je regionalno tužiteljstvo navelo da ih je bilo više od 155. Kuleba je rekao da su ruske snage napale vlak s tri drona Šahid koji su prouzročili požar. 

Evakuiran je 291 putnik u vlaku koji je vozio na relaciji Barvinkove-Lavov prema zapadu. Ruski napadi na ukrajinski željeznički sustav u prošlosti su uzrokovali smrt i razaranje.

Ključne riječi
vlak Rusija Ukrajina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!