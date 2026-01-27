Naši Portali
KRAJ AMERIČKIH PLATFORMI

Francska zabranjuje državnim službenicima korištenje američkih platformi, prebacuju se na domaće rješenje

VL
Autor
Eva Berišić
27.01.2026.
u 23:14

Ovo slijedi nakon nedavne izjave ministra za državnu reformu Davida Amiela, koji je u nedjelju najavio da Francuska do 2027. planira u potpunosti preći na domaću platformu za videokonferencije.

Francuska će zabraniti državnim službenicima korištenje američkih platformi, uključujući Google Meet, Zoom i Teams, za videokonferencije, priopćio je glasnogovornik za POLITICO. Odluka je dio nastojanja da se vladine aktivnosti prebace na domaću tehnološku platformu, a dolazi u trenutku rastuće osjetljivosti u Europi zbog duboke ovisnosti o američkim uslugama.

Ured premijera pripremio je obavijest kojom se državni službenici obvezuju koristiti Visio, softver za videokonferencije koji je razvio Francuski međuministarski digitalni ured (Dinum). Softver se temelji na infrastrukturi koju pruža francuska tvrtka Outscale. Glasnogovornik Dinuma najavio je da će obavijest biti objavljena „u narednih nekoliko dana“.

Ovo slijedi nakon nedavne izjave ministra za državnu reformu Davida Amiela, koji je u nedjelju najavio da Francuska do 2027. planira u potpunosti preći na domaću platformu za videokonferencije. Prošlog ljeta Francuska je već odlučila da službenici moraju napustiti WhatsApp i Telegram te koristiti Tchap, uslugu trenutnih poruka namijenjenu isključivo državnim službenicima.

Visio trenutno koristi 40.000 zaposlenika, uključujući većinu ministarstava i dijelove njihovih podružnica, poput Francuskog nacionalnog centra za znanstvena istraživanja. Dinum cilja na 250.000 korisnika, a odjel će pratiti provedbu tranzicije te, u nadolazećim mjesecima, može blokirati promet s drugih video alata preko državne internetske mreže, navodi se u priopćenju.

Ključne riječi
digitalizacija nezavisnost visio državna uprava Francuska

