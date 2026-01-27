Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 236
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UZBUNA NA GRANICI

Incident u Arizoni podigao uzbunu na granici s Meksikom

FILE PHOTO: Protest after federal agents fatally shot a man while trying to detain him, in Minneapolis
Foto: TIM EVANS/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
27.01.2026.
u 21:56

Trump je od stupanja na dužnost prošle godine provodio tvrdokornu imigracijsku agendu i poslao je imigracijske agente u veće američke gradove, gdje su se sukobljavali sa stanovnicima.

Američka granična patrola umiješana je u pucnjavu u Arizoni, rekao je šerif okruga Pima Chris Nanos za NBC News, dodajući da njegov ured surađuje s FBI-jem i Carinskom i graničnom službom kako bi istražio incident.

NBC News je ranije izvijestio, pozivajući se na glasnogovornicu šerifa okruga Pima, da je jedna osoba u kritičnom stanju nakon što je upucana u incidentu u koji je uključena granična patrola. Incident se dogodio  u okrugu koji uključuje Tucson i nalazi se uz granicu s Meksikom.

Okolnosti incidenta nisu poznate, a ministarstvo domovinske sigurnosti nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom. Incident se dogodio nakon ubojstva 37-godišnjeg Alexa Prettija, medicinskog tehničara, kojega su savezni imigracijski agenti više puta upucali u subotu u Minnesoti.

Uz ubojstvo Renee Good (37) ranije ovog mjeseca, Prettijevo ubojstvo dovelo je do političke krize za predsjednika Donalda Trumpa i izazvalo ponovni bijes zbog agresivnih taktika saveznih agenata koji su već tjednima na ulicama Minneapolisa.

Trump je od stupanja na dužnost prošle godine provodio tvrdokornu imigracijsku agendu i poslao je imigracijske agente u veće američke gradove, gdje su se sukobljavali sa stanovnicima.

Ključne riječi
Tucson granica istraga ranjeni

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!