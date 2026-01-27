Incident u Arizoni podigao uzbunu na granici s Meksikom

Američka granična patrola umiješana je u pucnjavu u Arizoni, rekao je šerif okruga Pima Chris Nanos za NBC News, dodajući da njegov ured surađuje s FBI-jem i Carinskom i graničnom službom kako bi istražio incident.

NBC News je ranije izvijestio, pozivajući se na glasnogovornicu šerifa okruga Pima, da je jedna osoba u kritičnom stanju nakon što je upucana u incidentu u koji je uključena granična patrola. Incident se dogodio u okrugu koji uključuje Tucson i nalazi se uz granicu s Meksikom.

Okolnosti incidenta nisu poznate, a ministarstvo domovinske sigurnosti nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom. Incident se dogodio nakon ubojstva 37-godišnjeg Alexa Prettija, medicinskog tehničara, kojega su savezni imigracijski agenti više puta upucali u subotu u Minnesoti.

Uz ubojstvo Renee Good (37) ranije ovog mjeseca, Prettijevo ubojstvo dovelo je do političke krize za predsjednika Donalda Trumpa i izazvalo ponovni bijes zbog agresivnih taktika saveznih agenata koji su već tjednima na ulicama Minneapolisa.

Trump je od stupanja na dužnost prošle godine provodio tvrdokornu imigracijsku agendu i poslao je imigracijske agente u veće američke gradove, gdje su se sukobljavali sa stanovnicima.