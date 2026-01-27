Trump potpuno okrenuo priču o ubojstvu muškarca u Minneapolisu: 'To je vrlo nesretan incident'

Američki predsjednik Donald Trump odbio je nazvati Alexa J. Prettija, muškarca kojeg su prije tri dana ubili agenti granične policije ICE u Minneapolisu, "domaćim teroristom" ili "atentatorom", distancirajući se od jezika koji su u javnosti koristili neki visoki dužnosnici njegove administracije, uključujući zamjenika šefa osoblja Bijele kuće Stephena Millera.

Na pitanje novinara smatra li da se Pretti ponašao kao atentator prije nego što je ubijen, Trump je odmahnuo glavom i rekao: "Ne." "Ali s tim rečenim, ne možeš imati oružje. Ne možeš ući s oružjem", dodao je. "To je vrlo nesretan incident." Trump je izbjegao i izravno komentirati ocjene da je Pretti bio domaći terorist. "Nisam to čuo", rekao je novinarima u restoranu u Urbandaleu u saveznoj državi Iowi. "Ali sigurno nije trebao nositi pištolj."

Pretti je u trenutku incidenta bio naoružan i imao je dva potpuno puna spremnika streljiva. No prema videosnimkama svjedoka, nije izvukao oružje prije nego što su agenti otvorili vatru. Unatoč tome, Stephen Miller je na platformi X u subotu Prettija opisao kao "potencijalnog atentatora", što je dodatno istaknulo razlike u javnoj retorici unutar administracije.

Trump je naglasio da svi prisutni, uključujući članove republikanske kongresne delegacije iz Iowe, pucnjavu smatraju "vrlo nesretnim incidentom". "Svi, osim ako si glupa osoba, vide to kao vrlo, vrlo nesretan incident. Ne sviđa mi se što je imao pištolj. Ne sviđa mi se to. Imao je dva potpuno puna spremnika. To je puno loših stvari. I unatoč tome, kažem da je to vrlo nesretno", rekao je Trump.

Govoreći o promjenama u vodstvu granične policije u Minneapolisu, Trump je kazao da često mijenja ljude u timovima kada ne ostvaruju rezultate. Pritom je povukao paralelu s poljoprivrednicima u Iowi: ako posao ne ide dovoljno brzo, tim se mijenja. Ubojstvo Prettija drugo je u manje od mjesec dana povezano s ICE-om, piše Index.hr.

Prvo je početkom siječnja ubijena 37-godišnja Renee Good, američka državljanka, tijekom imigracijske operacije. Potom je u subotu na ulici u Minneapolisu ubijen Alex Pretti, lokalni medicinski tehničar koji je prosvjedovao protiv ICE-a. Oba slučaja izazvala su snažnu političku i javnu reakciju, otvarajući pitanja o uporabi sile, procjeni prijetnje na terenu i načinu označavanja osumnjičenika nakon smrti, posebno u politički osjetljivim slučajevima.