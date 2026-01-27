Amerikanci otkrivaju Hrvatsku: Interes raste unatoč vremenskim nepogodama

Hrvatska turistička zajednica uspješno je predstavila nacionalnu turističku ponudu na prestižnom sajmu The New York Travel & Adventure Show, održanom 24. i 25. siječnja u njujorškom Javits Convention Centeru. Riječ je o jednom od najvažnijih turističkih događanja u Sjedinjenim Američkim Državama, koji okuplja velik broj posjetitelja, turističkih profesionalaca i predstavnika medija te ima ključnu ulogu u promociji destinacija na američkom tržištu.

Ovogodišnje izdanje sajma održano je u zahtjevnim okolnostima zbog snažne zimske oluje koja je zahvatila sjeveroistok SAD-a i uzrokovala prometne poremećaje. Unatoč tome, hrvatski izlagači stigli su u New York i profesionalno predstavili Hrvatsku. Posjećenost je bila nešto manja nego prethodnih godina, pri čemu je subota bila znatno frekventnija od nedjelje.

Uz Hrvatsku turističku zajednicu, na zajedničkom štandu sudjelovale su turističke zajednice Kvarnera, Splitsko-dalmatinske i Ličko-senjske županije te gradova Zagreba i Splita, kao i devet turističkih agencija i dva hotelska subjekta. Takav nastup dodatno je potvrdio snažnu prisutnost Hrvatske na američkom tržištu i njezino pozicioniranje među vodećim europskim destinacijama.

Pozitivan impuls interesu američkih putnika daje i najava uvođenja izravnih zračnih linija između New Yorka i Splita od travnja ove godine, čime će Hrvatska postati dostupnija putnicima s istočne obale SAD-a. Predstavnici Ličko-senjske županije istaknuli su stabilan interes za svoju regiju, osobito za Plitvička jezera. „Sudjelujemo već niz godina i želimo i dalje dolaziti. Interes je velik, pogotovo za Nacionalni park Plitvička jezera, ali i za druga mjesta u našoj županiji. Neki su već bili i izrazili su želju za povratkom, a neki će tek doći”, rekao je Hrvoje Mudrovčić.

Iz agencije Atlantis Travel naglašavaju da je interes posjetitelja bio vrlo konkretan, unatoč manjem broju sudionika. „Ove godine je bilo nešto manje posjetitelja, ali interes je toliko velik da smo već prvi dan ostali bez materijala. Pitanja su vrlo konkretna, a ugodno smo iznenađeni koliko su posjetitelji informirani o Hrvatskoj i znaju točno što žele”, rekla je Mirjana Horvat, dodavši kako su Atlantis Travel, Tijara i Unline nastupili u sklopu štanda Grada Zagreba. „Grad Zagreb uvijek omogući da nekoliko agencija bude dio njihova štanda – svima nam je zajednički interes promocija Hrvatske”, naglasila je.

Rastući trend luksuznih događanja u Hrvatskoj potvrdila je i Marijana Dabo Percan iz Tijara Event Managementa: „Radimo promociju zajedno s Atlantis Travelom kroz koncept ‘one contact point’. Organiziramo vjenčanja i evente u Hrvatskoj s naglaskom na luxury heritage i promociju različitih lokacija, uključujući pulsku Arenu. Klijentima nudimo sve kroz jednu osobu – hotele, karte i cijeli događaj – što je američkom tržištu izuzetno atraktivno.”

Vrlo pozitivne dojmove s prvog sudjelovanja na sajmu iznijela je Ivana Blažević iz Turističke zajednice Kvarnera: „Bilo je puno posjetitelja i vrlo su zainteresirani za našu regiju, najviše za brodske ture od sedam dana i gastronomiju, po kojoj smo jako poznati. Posebno nam ide u korist što smo regija gastronomije 2026. godine. Zanimali su ih naši otoci, kultura i povijest, a bilo je zanimljivo gledati kako na karti pokazuju gdje su već bili i koje su im sljedeće destinacije na listi. Svi su izrazili želju za povratkom”, rekla je Blažević.

Hrvatski paviljon bio je jedno od življih mjesta sajma, a posjetitelji su sudjelovali u edukativnim kvizovima o Hrvatskoj, upoznajući se s kulturnom baštinom, prirodnim ljepotama i konceptom života „pomalo”, predstavljenim u okviru filozofije slow travel i održivog turizma. Najuspješniji sudionici osvojili su nagrade poput hrvatskih vina i Badelova pelinkovca Antique, kao i vaučere za putovanja, izlete i gourmet ponudu, piše Croatians Online.

Američko tržište i dalje ostaje najvažnije daleko emitivno tržište za hrvatski turizam. U 2025. godini ostvareno je oko 850 tisuća dolazaka američkih gostiju i 2,4 milijuna noćenja, što je rast od 9 posto u dolascima i 10 posto u noćenjima u odnosu na godinu ranije. Ti rezultati potvrđuju trajnu privlačnost Hrvatske kao destinacije autentičnih doživljaja, kulture i prirode. Nastup u New Yorku dio je dugoročne strategije jačanja prisutnosti Hrvatske na američkom tržištu, s naglaskom na kvalitetu ponude, produljenje turističke sezone, ravnomjerniji regionalni razvoj i održivi turizam.