Krši li se hrvatski Ustav izvikivanjem ZDS-a? Da, kako tvrde Ustavni sud, sadašnji i dva bivša Predsjednika RH, Predsjednik Vlade RH, bivši Predsjednik Vrhovnog suda, Pučka pravobraniteljica, profesori ustavnog prava, odvjetnici... Sve pravnici. Međutim, u Ustavu se uopće ne spominje ni ZDS ni ikakvi pokliči, insignije ili bilo što takvo iz NDH. A sličnih zabrana nema ni u hrvatskim zakonima. Budući da ljudi za te "delikte" bivaju kažnjavani iako u zakonskim propisima ne piše što je sve točno zabranjeno i pod kojim uvjetima te s kojim razlozima, to nužno stvara pravnu nesigurnost. Doduše, Ustavni sud je 2020. u kratkom priopćenju tvrdio da je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da ZDS "nije u skladu s Ustavom". Na moj upit o kojim je odlukama riječ, Sud je naveo samo dvije: u slučaju Općine Čačinci koja je ulici u jednom naselju dala naziv Ulica 10. travnja i u slučaju Josipa Šimunića koji je na utakmici uzvikivao "Za dom!"
Udruženi pravnički pothvat protiv ZDS-a
Ustavni sud, predsjednik, premijer, suci i profesori tvrde da poklič krši Ustav, no nema nijednog pravnog dokumenta na koji bismo se mogli pozvati kao uvjerljiv dokaz za tu tvrdnju
Komentara 7
Ako je poklič "Za dom!" protuzakonit, onda će zabraniti i operu Nikola Šubić Zrinjski. Slijedom toga, morat će biti preimenovana i ulica Ivana Zajca. Eto, kuda nas jugoslaveni i jugonostalgičari vode.
Ma jasno... a bojna HOSa je nazvana po nogometašu.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Imamo srecu sto nekom slucajnoscu i sahovnicu nisu proglasili neustavnom kao i pozdrav "Dobar dan" i recimo ljubav prema svojoj majci. Jer je sve to bilo i u NDH i time bi to trebalo biti sada zabranjeno i fasisticko.