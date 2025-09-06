Udruženi pravnički pothvat protiv ZDS-a

Krši li se hrvatski Ustav izvikivanjem ZDS-a? Da, kako tvrde Ustavni sud, sadašnji i dva bivša Predsjednika RH, Predsjednik Vlade RH, bivši Predsjednik Vrhovnog suda, Pučka pravobraniteljica, profesori ustavnog prava, odvjetnici... Sve pravnici. Međutim, u Ustavu se uopće ne spominje ni ZDS ni ikakvi pokliči, insignije ili bilo što takvo iz NDH. A sličnih zabrana nema ni u hrvatskim zakonima. Budući da ljudi za te "delikte" bivaju kažnjavani iako u zakonskim propisima ne piše što je sve točno zabranjeno i pod kojim uvjetima te s kojim razlozima, to nužno stvara pravnu nesigurnost. Doduše, Ustavni sud je 2020. u kratkom priopćenju tvrdio da je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da ZDS "nije u skladu s Ustavom". Na moj upit o kojim je odlukama riječ, Sud je naveo samo dvije: u slučaju Općine Čačinci koja je ulici u jednom naselju dala naziv Ulica 10. travnja i u slučaju Josipa Šimunića koji je na utakmici uzvikivao "Za dom!"