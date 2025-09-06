Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
BEZ PRAVNIH DOKAZA

Udruženi pravnički pothvat protiv ZDS-a

VL
Autor
Neven Sesardić
06.09.2025.
u 10:33

Ustavni sud, predsjednik, premijer, suci i profesori tvrde da poklič krši Ustav, no nema nijednog pravnog dokumenta na koji bismo se mogli pozvati kao uvjerljiv dokaz za tu tvrdnju

Krši li se hrvatski Ustav izvikivanjem ZDS-a? Da, kako tvrde Ustavni sud, sadašnji i dva bivša Predsjednika RH, Predsjednik Vlade RH, bivši Predsjednik Vrhovnog suda, Pučka pravobraniteljica, profesori ustavnog prava, odvjetnici... Sve pravnici. Međutim, u Ustavu se uopće ne spominje ni ZDS ni ikakvi pokliči, insignije ili bilo što takvo iz NDH. A sličnih zabrana nema ni u hrvatskim zakonima. Budući da ljudi za te "delikte" bivaju kažnjavani iako u zakonskim propisima ne piše što je sve točno zabranjeno i pod kojim uvjetima te s kojim razlozima, to nužno stvara pravnu nesigurnost. Doduše, Ustavni sud je 2020. u kratkom priopćenju tvrdio da je u nekoliko svojih odluka izrazio jasno stajalište da ZDS "nije u skladu s Ustavom". Na moj upit o kojim je odlukama riječ, Sud je naveo samo dvije: u slučaju Općine Čačinci koja je ulici u jednom naselju dala naziv Ulica 10. travnja i u slučaju Josipa Šimunića koji je na utakmici uzvikivao "Za dom!"

Ključne riječi
zakon ustav NDH zds

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
10:40 06.09.2025.

Imamo srecu sto nekom slucajnoscu i sahovnicu nisu proglasili neustavnom kao i pozdrav "Dobar dan" i recimo ljubav prema svojoj majci. Jer je sve to bilo i u NDH i time bi to trebalo biti sada zabranjeno i fasisticko.

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
10:38 06.09.2025.

Ako je poklič "Za dom!" protuzakonit, onda će zabraniti i operu Nikola Šubić Zrinjski. Slijedom toga, morat će biti preimenovana i ulica Ivana Zajca. Eto, kuda nas jugoslaveni i jugonostalgičari vode.

MA
Majelte
11:18 06.09.2025.

Ma jasno... a bojna HOSa je nazvana po nogometašu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još