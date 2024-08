Udruga Prijatelji životinja: Ovaj hrvatski grad potjerao je cirkus sa životinjama i ispisao im kaznu

Udruga Prijatelji životinja zahvalila je nadležnima u Gradu Samoboru što su odbili nedavno traženje inozemnog cirkusa Candy za nastupe sa životinjama na području Samobora. Komunalno redarstvo Grada Samobora izvršilo je nadzor na privatnoj površini gdje je bio smješten Cirkus Candy i zabranilo korištenje životinja u predstavama temeljem Odluke Grada Samobora iz 2009. godine, kojom je zabranjeno izvođenje cirkuskih priredbi sa životinjskim točkama. Na dan predstave, cirkus je zato morao ukloniti životinje iz prostora cirkusa i s područja Grada Samobora!

Osim što u Samoboru nisu korištene životinje u cirkuskim predstavama, komunalni redar kontaktirao je i policiju koja je izdala odobrenje za javno okupljanje i veterinarsku inspekciju od koje je doznao da cirkus nije dobio odobrenje za nastupe životinja. Cirkusu je ispisao kaznu u visini 1.300 eura i naložio uklanjanje plakata koje je cirkus postavio na stupove javne rasvjete unatoč tome što im je Grad Samobor odbio izdati odobrenje. Najavio je i novu kaznu zato što nisu potpuno skinuli plakate.

„U moru loših vijesti i nepostupanja nadležnih službi, zaista nas je obradovalo što napokon netko radi svoj posao i štiti životinje umjesto onih koji zarađuju na njihovoj patnji! Pohvale idu samoborskom komunalnom redarstvu i veterinarskoj inspekciji na dosljednoj provedbi gradske Odluke iz 2009. godine, provedbi komunalnih propisa, kao i na provedbi Zakona o zaštiti životinja. Samobor je drugim gradovima i općinama dao pozitivan primjer provedbe zakona i primjene etičkih principa u zaštiti životinja”, istaknula je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja.

Upravo na inicijativu Prijatelja životinja, Grad Samobor postao je u prosincu 2009. godine 32. hrvatski grad koji je zabranio cirkuske predstave u kojima sudjeluju životinje. Tadašnje samoborske gradske vlasti obrazložile su takvu odluku željom da Samobor ispoštuje civilizacijske standarde koji se njeguju u Europskoj uniji, ali i u dobrom dijelu Hrvatske. Inače, gradovi i općine mogu samostalno donijeti zabranu nastupa cirkusa sa životinjama na svojem području, neovisno o nacionalnom zakonodavstvu.

Hrvatska je još 2006. godine zabranila nastupe divljih životinja u cirkusima. Zakonom o zaštiti životinja iz 2017. godine zabranjuje se držanje životinja u cirkusima i njihovo korištenje u cirkuskim predstavama, uz iznimku domaćih životinja koje se mogu držati i koristiti „u svrhu prikazivanja vrsti svojstvenog ponašanja koje je istovjetno ponašanju životinja u prirodnom okolišu”.

Prijatelji životinja već godinama upozoravaju da je takva odredba neprovediva jer bi to značilo da se u cirkusu mogu držati domaće životinje tako da stoje, hodaju ili trče, kako bi to i inače činile, no ne smije ih se koristiti za izvođenje trikova. Obilaženje pozornice propinjanjem konja na stražnje noge, penjanje na povišena postolja, preskakanje prepreka i slični trikovi na predstavama cirkusa Candy nisu prirodna ponašanja, već se mahanjem ili podizanjem biča, kao sredstva dresure, životinje tjera na izvođenje unaprijed uvježbanih pokreta zato što bič izaziva strah od kažnjavanja ako ne izvedu naučeni trik.

Osim toga, u dopisu Državnom inspektoratu Prijatelji životinja već su ranije ukazali da deve nikako ne mogu u Hrvatskoj biti domaće životinje jer nisu, sukladno definiciji domaćih životinja u Zakonu o zaštiti životinja, niti pripitomljene niti udomaćene, a niti se ne koriste za prehranu, kao ni za druge gospodarske, odnosno proizvodne svrhe: „Deve su u Hrvatskoj divlje životinje, koje su Zakonom zabranjene u cirkusima, pa moraju biti zabranjeni i njihovi nastupi u predstavama cirkusa Candy!”

Prijatelji životinja zatražili su da veterinarska inspekcija i za cirkus Candy i za slične buduće cirkuse zabrani održavanje predstava u kojima se koriste životinje koje nisu domaće i koje se bičevima tjera na izvođenje njima nesvojstvenih i neprirodnih radnji. Na www.boljizakon.net iznijeli su prijedlog da se izmjenama Zakona o zaštiti životinja potpuno zabrani držanje i korištenje životinja u cirkusima.

Iz Udruge pozivaju lokalne zajednice da slijede primjer Samobora i da ne dopuste nastupe cirkusa sa životinjama. Navode da životinje nisu zabavljači i sramotno je da se u 21. stoljeću još eksploatiraju za privlačenje potrošača i ostvarivanje profita. Postoje brojni cirkusi bez životinja i druge vrste zabave bez iskorištavanja životinja, o čemu se može više saznati na stranicama udruge.

