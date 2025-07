U vrlo snažnom proročkom govoru Lav XIV. je propagandiste novog naoružavanja jasno nazvao trgovcima smrću

Ljudi ne smiju umirati zbog lažnih vijesti. Tom je rečenicom papa Lav XIV. pogodio u samu srž našeg doba, udario u čelo cijeli jedan poredak misli i moći koji se svijetu nameće kao temelj mira, dok se pod parolama o sigurnosti i obrani skriva lice računovodstva smrti koje blista od novih milijardi na svom računu koje su mu upravo zavjetovane. U govoru održanom 26. lipnja u Vatikanu, pred sudionicima plenarne sjednice Zbora za pomoć istočnim Crkvama (ROACO), Sveti Otac nije govorio kao diplomat, nego kao prorok. Znate one uznemirujuće i zbunjujuće retke Novog zavjeta u kojima Isus mirotvorac odjednom kaže kako nije došao svijetu donijeti mir nego mač? Čitajući ovaj Papin govor sjetio sam se tih riječi, a zbunjenost je nestala. To je mač s jasnoćom riječi kao oštricom koja razdvaja tamu od svjetla, istinu od laži. To je mač koji je izvukao Lav XIV. izgovarajući ono što se na summitima vojnih saveza, državnika i ministara obrane ne izgovara: da se svijet opasno navikava na rat kao podlogu stvarnosti, na ponovno naoružavanje kao zamjenu za odgovornost i na mržnju kao zamjenu svakog drugog smisla.