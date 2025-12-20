Crna će Gora uskoro u EU, ali ne zato što Europu ponovno oduševljava proširenje, nego zato što joj odgađanje postaje preskupo

Premda još ništa nije sigurno – kao što, uostalom, u današnje vrijeme geopolitičke neizvjesnosti ionako ništa više nije sigurno – ali u ovom se trenutku doista čini da se predugo razdoblje vladavine znamenitog zamora od proširenja bliži svom kraju i da bi Europska unija do kraja ovog desetljeća, a možda čak već i 2028. godine, mogla dobiti barem jednu novu članicu. Kako sada stvari stoje, hrvatska južna susjeda Crna Gora, ako se ne dogodi neka velika i neočekivana promjena, postat će 28. članica EU, a s njom će u društvu vjerojatno biti i Albanija iako je situacija s Albanijom ipak nešto kompliciranija i zahtjevnija nego s Crnom Gorom.