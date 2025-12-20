Naši Portali
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Crna će Gora uskoro u EU, ali ne zato što Europu ponovno oduševljava proširenje, nego zato što joj odgađanje postaje preskupo

20.12.2025. u 18:00

Uniji treba uspjeh pa je odluka pala na Crnu Goru, iako ta zemlja pozivnicu EU trenutno faktički ne zaslužuje

Premda još ništa nije sigurno – kao što, uostalom, u današnje vrijeme geopolitičke neizvjesnosti ionako ništa više nije sigurno – ali u ovom se trenutku doista čini da se predugo razdoblje vladavine znamenitog zamora od proširenja bliži svom kraju i da bi Europska unija do kraja ovog desetljeća, a možda čak već i 2028. godine, mogla dobiti barem jednu novu članicu. Kako sada stvari stoje, hrvatska južna susjeda Crna Gora, ako se ne dogodi neka velika i neočekivana promjena, postat će 28. članica EU, a s njom će u društvu vjerojatno biti i Albanija iako je situacija s Albanijom ipak nešto kompliciranija i zahtjevnija nego s Crnom Gorom.

Ključne riječi
Srbija Albanija Crna Gora EU

Avatar STRIKOMAN
STRIKOMAN
18:23 20.12.2025.

Kad su Rvatine ulazile u EU pored inog bilo je važno da li guzu brišemo ili se podapiremo. Bljuje mi se kako su neke dežele svoje frustracije u prvi plan isticale kao "conditio sine qua non". Danas tu posrbljenu, polučetničku tvorevinu na koljenima mole da UNIĐU u EU. Morti biti da se Rvatine što prije priviknu što ih čeka kad opančari iz beogradskog pašaluka nagrnu u EU sa svojom istinom.

2
VALENTINA WIESNER

Kako je biti Židov danas? Formula je uvijek ista: najprije se govori o novcu pa o utjecaju, a na kraju – krvari

Hannah Arendt upozoravala je da se zlo rijetko pojavljuje kao urlik – češće dolazi kao društveni konsenzus. Krvava Hanuka na sidnejskoj plaži Bondi prošlog vikenda rezultat je upravo toga: mjeseci divljanja antisemitizma u Australiji, toleriranja predavačice Sveučilišta u Sydneyu koja je studente tijekom slavlja Sukota nazivala "prokletim prljavim cionistima i najnižim oblikom smeća koje je hodalo zemljom"

