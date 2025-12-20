Na ključnim projektima skupljaju političke poene

Ključni infrastrukturni projekti ne bi smjeli biti teme na kojima se grade političke karijere. Pogotovo kada se radi o energetskim projektima za koje se vidi koliko su bitni u ovo današnje teško vrijeme. Ni LNG terminal, niti Južna interkonekcija, pa ni skladište u Čerkezovcu. U temi Čerkezovca najglasniji je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te bliski suradnik Milorada Dodika. On tvrdi da će se privremenim skladištem u Čerkezovcu na Trgovskoj gori u opasnost dovesti čak 250.000 ljudi. Pritom najvjerojatnije zna da to teško može biti istina, kao što je vjerojatno svjestan kako nikakva tužba neće odgoditi projekt skladištenja radioaktivnog otpada na toj lokaciji jer se to jednostavno ne može činiti bilo kako nego se za loše upravljanje odgovara pred međunarodnim organizacijama. Kao što Hrvatska ima pravo odabrati lokaciju za skladištenje bilo gdje na svojem teritoriju, bilo da se radi o lokaciji na dva, 22 ili 222 km od granice s Bosnom i Hercegovinom.