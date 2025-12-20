Na ključnim projektima skupljaju političke poene

Ključni infrastrukturni projekti ne bi smjeli biti teme na kojima se grade političke karijere. Pogotovo kada se radi o energetskim projektima za koje se vidi koliko su bitni u ovo današnje teško vrijeme. Ni LNG terminal, niti Južna interkonekcija, pa ni skladište u Čerkezovcu. U temi Čerkezovca najglasniji je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te bliski suradnik Milorada Dodika. On tvrdi da će se privremenim skladištem u Čerkezovcu na Trgovskoj gori u opasnost dovesti čak 250.000 ljudi. Pritom najvjerojatnije zna da to teško može biti istina, kao što je vjerojatno svjestan kako nikakva tužba neće odgoditi projekt skladištenja radioaktivnog otpada na toj lokaciji jer se to jednostavno ne može činiti bilo kako nego se za loše upravljanje odgovara pred međunarodnim organizacijama. Kao što Hrvatska ima pravo odabrati lokaciju za skladištenje bilo gdje na svojem teritoriju, bilo da se radi o lokaciji na dva, 22 ili 222 km od granice s Bosnom i Hercegovinom.
U Saboru se moglo čuti što bi općini Dvor bilo potrebno za oživljavanje. Čerkezovac je dobra prilika da se ti projekti naprave
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
FOTO Koliko zarađuju predsjednici država regije: Milanović među njima ima najveću plaću
Objavljena senzacija: Joško Gvardiol napušta City, u novom klubu imat će još veću plaću?
Zaigrala EPPO-ova mečka i pred vratima institucija EU koje su Ured europskih javnih tužitelja i pomogle osnovati
Tko je Epsteinova 'jugoslavenska seksualna robinja': Svjedoci kažu da ju je kupio od njezine obitelji
Želite prijaviti greške?
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Još iz kategorije
Crna će Gora uskoro u EU, ali ne zato što Europu ponovno oduševljava proširenje, nego zato što joj odgađanje postaje preskupo
Uniji treba uspjeh pa je odluka pala na Crnu Goru, iako ta zemlja pozivnicu EU trenutno faktički ne zaslužuje
Zaigrala EPPO-ova mečka i pred vratima institucija EU koje su Ured europskih javnih tužitelja i pomogle osnovati
Uskoro se bira nasljednik ‘čvrste ruke’ Laure Kövesi
Kako je biti Židov danas? Formula je uvijek ista: najprije se govori o novcu pa o utjecaju, a na kraju – krvari
Hannah Arendt upozoravala je da se zlo rijetko pojavljuje kao urlik – češće dolazi kao društveni konsenzus. Krvava Hanuka na sidnejskoj plaži Bondi prošlog vikenda rezultat je upravo toga: mjeseci divljanja antisemitizma u Australiji, toleriranja predavačice Sveučilišta u Sydneyu koja je studente tijekom slavlja Sukota nazivala "prokletim prljavim cionistima i najnižim oblikom smeća koje je hodalo zemljom"
Zar i dječja božićna radost mora imati fiskalni račun
Početkom mjeseca mediji su objavili da su u većini zagrebačkih škola božićni sajmovi otkazani, a razlog je prošlogodišnja intervencija zasad nepoznatog roditelja
SDP-ov lex Thompson proganja sve zločinačke režime osim komunističkog
Tijekom nekoliko mjeseci iscrpljujućeg vijećanja, SDP je valjda održao seansu sa svim najvećim ekspertima, od duha babe Vange do maršala Tita
Zabrana mreža znak je da su problemi eskalirali
Premalo se govori i o tome kako dizajn platformi društvenih medija, njihovi algoritmi i manipulativne obavijesti, daju prioritet zaradi nad dobrobiti, prebacujući odgovornost na roditelje i korisnike.
Umjetna inteligencija iz korijena mijenja tehnologiju, medije i komunikacije
Gotovo trećina odraslih dnevno pogleda barem jedan sažetak koji je pripremila umjetna inteligencija, a 10% ih svaki dan upotrebljava samostalne aplikacije zasnovane na AI-u
Slučaj Anđe Marić: Alarmom do razbijanja 'zakona šutnje'
Da je prešutjela, mogao je dovijeka ostati neimenovani 22-godišnjak, na snimci lica skrivenog kapuljačom, a njegovo nedjelo moglo se zagubiti u šumi vijesti sa stranica crnih kronika. Ipak, odlučila je prekinuti “zavjet šutnje”.
Oporbena kritika jednako maglovita kao i Bačićevi zakoni
Tako smo umjesto kritike, dobili političko prepucavanje o opsežnim zakonima čije posljedice nitko sa sigurnošću ne zna dok ih se ne protumači u praksi