Zvonimir Despot
Zvonimir Despot

Thompson je dvaput nastupio u Varaždinu i nikome ništa – bili su to samo koncerti

22.12.2025. u 09:29

Naravno, sva ova hajka ide na ruku Thompsonu jer mu samo diže popularnost i zaradu, a politikantima bacanje ideološke magle i posezanje za zabranama u stilu političkih komesara za odvlačenje pozornosti od gorućih, stvarnih problema građana na lokalnoj razini

Dakle, Marko Perković Thompson održao je u Varaždinu čak dva koncerta, jedan za drugim. Prvo onaj ranije najavljeni i onda drugi zbog velikog interesa publike. Naravno, na oba koncerta izvodio je i “Bojnu Čavoglave”, koja sadrži mnogima sporni ZDS. No nešto se čudno dogodilo, da u Hrvatskoj zbog tih novih koncerata nije proglašeno izvanredno stanje kakvo su nam danima i tjednima najavljivali nakon zagrebačkog Hipodroma i svega što se poslije izdogađalo. Štoviše, bilo bi normalno očekivati da opet imamo salve medijskih i javnih istupa, da nas opet zasipaju tvrdnjama o ustašizaciji Hrvatske, da se opet traže zabrane, tim više jer Varaždinom vlada SDP.

Marko Perković Thompson Varaždin Možemo! zabrana koncerta

VALENTINA WIESNER

Kako je biti Židov danas? Formula je uvijek ista: najprije se govori o novcu pa o utjecaju, a na kraju – krvari

Hannah Arendt upozoravala je da se zlo rijetko pojavljuje kao urlik – češće dolazi kao društveni konsenzus. Krvava Hanuka na sidnejskoj plaži Bondi prošlog vikenda rezultat je upravo toga: mjeseci divljanja antisemitizma u Australiji, toleriranja predavačice Sveučilišta u Sydneyu koja je studente tijekom slavlja Sukota nazivala "prokletim prljavim cionistima i najnižim oblikom smeća koje je hodalo zemljom"

