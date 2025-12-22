Thompson je dvaput nastupio u Varaždinu i nikome ništa – bili su to samo koncerti

Dakle, Marko Perković Thompson održao je u Varaždinu čak dva koncerta, jedan za drugim. Prvo onaj ranije najavljeni i onda drugi zbog velikog interesa publike. Naravno, na oba koncerta izvodio je i “Bojnu Čavoglave”, koja sadrži mnogima sporni ZDS. No nešto se čudno dogodilo, da u Hrvatskoj zbog tih novih koncerata nije proglašeno izvanredno stanje kakvo su nam danima i tjednima najavljivali nakon zagrebačkog Hipodroma i svega što se poslije izdogađalo. Štoviše, bilo bi normalno očekivati da opet imamo salve medijskih i javnih istupa, da nas opet zasipaju tvrdnjama o ustašizaciji Hrvatske, da se opet traže zabrane, tim više jer Varaždinom vlada SDP.