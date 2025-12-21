Naši Portali
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Bratina se ispričao Ukrajini, ne i Hrvatskoj. No hvala mu što nas podsjeća

21.12.2025. u 06:27

Hrvati su skloni zaboravu pa Vučićevu ministru valja zahvaliti jer nas je podsjetio da se 'srpski svet' nikad neće pomiriti s Hrvatskom u ovim granicama

S Vučićevom Srbijom nikad nije dosadno. Jer kad mu ponestane laži kojima obmanjuje svoje građane, uvijek mu ostaje, kao kvisko, Hrvatska. I za takvu rabotu uvijek u svom sastavu nađe spremnu podrepnu muhu. Dugo je za to bio zadužen Aleksandar Vulin, a sada se na sceni pojavio novi igrač, Boris Bratina. Koji je, govoreći o Hrvatskoj, rekao da za nju nema druge kazne osim teritorijalne, a zbog onoga što su Hrvati činili u Prvom, Drugom svjetskom ratu i u ratu 1990-ih.

"Kao i Ukrajinci, oni moraju to platiti teritorijem. Nema tu druge kazne. Naravno da nitko nema namjeru ići okolo pa ubijati Hrvate samo jer su Hrvati, to je bezveze. Ali Hrvatska se mora na neki način kazniti za to stravično učešće", bio je jedan dio tog njegova istupa. Ta je poruka, naravno, bila skandalozna pa su se pojavile reakcije i u Hrvatskoj, a i iz Ukrajine. Da nešto nije bilo u redu i da je Bratina rekao nešto što baš nije trebao reći javno, vidjelo se odmah po tomu što mediji u Srbiji nisu pridavali pažnju njegovu nastupu, kao ni njegovoj isprici koja je uslijedila dan poslije.

Ključne riječi
Aleksandar Vučić Srbija Boris Bratina

Komentara 23

Pogledaj Sve
GU
Gumb
07:08 21.12.2025.

Srbija je još u 90 godinama i ništa nisu naučili iz svojih propasti kažu povijest je učiteljica za budućnost očito za Srbiju nije .

Avatar Škarpina
Škarpina
07:08 21.12.2025.

Kad je '22 krenuo Putin na UKR srbi u Bosni i Lici su se već ponadali da će krenut sve i da će dobiti opet novu šansu za Krajinu i Veliku Srbiju... manje više svi su u lovačkim društvima i naoružani, zakopanih oružja po imanjima.... tek toliko ko ne zna

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
07:26 21.12.2025.

Srbi su odavno izumrl narod. Sve su to sad pravoslavni turci i albanci koji zive iza limesa. Nitko ih ne voli, nemaju svoju kulturu nego kradu tudju.

