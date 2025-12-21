Bratina se ispričao Ukrajini, ne i Hrvatskoj. No hvala mu što nas podsjeća

S Vučićevom Srbijom nikad nije dosadno. Jer kad mu ponestane laži kojima obmanjuje svoje građane, uvijek mu ostaje, kao kvisko, Hrvatska. I za takvu rabotu uvijek u svom sastavu nađe spremnu podrepnu muhu. Dugo je za to bio zadužen Aleksandar Vulin, a sada se na sceni pojavio novi igrač, Boris Bratina. Koji je, govoreći o Hrvatskoj, rekao da za nju nema druge kazne osim teritorijalne, a zbog onoga što su Hrvati činili u Prvom, Drugom svjetskom ratu i u ratu 1990-ih.



"Kao i Ukrajinci, oni moraju to platiti teritorijem. Nema tu druge kazne. Naravno da nitko nema namjeru ići okolo pa ubijati Hrvate samo jer su Hrvati, to je bezveze. Ali Hrvatska se mora na neki način kazniti za to stravično učešće", bio je jedan dio tog njegova istupa. Ta je poruka, naravno, bila skandalozna pa su se pojavile reakcije i u Hrvatskoj, a i iz Ukrajine. Da nešto nije bilo u redu i da je Bratina rekao nešto što baš nije trebao reći javno, vidjelo se odmah po tomu što mediji u Srbiji nisu pridavali pažnju njegovu nastupu, kao ni njegovoj isprici koja je uslijedila dan poslije.