21.12.2025. u 15:37

Osim ako prednost demokrata ne bude neočekivano visoka, izbori 2026. neće biti odlučeni na biralištima političkim i ekonomskim temama, već geodetskim softverom i sudačkim čekićem

Izbori za američki Kongres koji se trebaju održati 3. studenog 2026. već se dobivaju ili gube, ali ne na biralištima, nego u sudnicama i u hodnicima parlamenata pojedinih saveznih država. Nakon što su nedavne ankete pokazale dramatičnu promjenu u raspoloženju birača u korist demokrata - čak i konzervativi The Economist predviđa pet posto više glasova za demokrate u bitci za Zastupnički dom dok prema nekim drugim anketama njihova prednost ide i do 14 posto - republikanci su krenuli u agresivno prekrajanje izbornih jedinica u nekoliko ključnih država kakve su primjerice Ohio, Teksas i Sjeverna Karolina kako bi osigurali većinu prije nego što se birališta uopće otvore. O kolikom je ulogu riječ dovoljno govori to da bi im ovaj izborni inženjering mogao osigurati veću prednost nego teme inflacije ili imigracije, a pravne i političke bitke oko granica izbornih jedinica vode se već sada jer moraju biti završene mjesecima prije izbora kako bi se mogli održati predizbori koji u većini država počinju u ožujku ili svibnju 2026. 

ZE
zeljko2015
16:27 21.12.2025.

Ima li iti jedan novinarčić ovdje da ne navija za Demokrate i ne voli Republikance. Čudno, uvijek i svuda ima za i protiv dok ovdje baš svi za Demokrate, protiv Republikanaca. Koji je tu kriterij za dobivanje posla? Znati Ljubičicu bijelu od početka do kraja, Hej haj slaveni, nabrojati 7 sekretara skoja? Non stop neko kmečanje ko za zasluženo propalom nakaradnom tvorevinom, evo i unaprijed. Katastrofa. Onda ovo čitati i slušati još više od 10 g. jer nakon Trumpa dolazi Vance, trenutni potpredsjednik SAD što bi ga Večernji ne znam gdje proglasio personom non grata. Vjerojatno na Večernjem. Jako bitno što bi Večernji baš kao i ovaj pamflet u nizu. Biden je bio dementan i vjerojatno ima pelene

VALENTINA WIESNER

Kako je biti Židov danas? Formula je uvijek ista: najprije se govori o novcu pa o utjecaju, a na kraju – krvari

Hannah Arendt upozoravala je da se zlo rijetko pojavljuje kao urlik – češće dolazi kao društveni konsenzus. Krvava Hanuka na sidnejskoj plaži Bondi prošlog vikenda rezultat je upravo toga: mjeseci divljanja antisemitizma u Australiji, toleriranja predavačice Sveučilišta u Sydneyu koja je studente tijekom slavlja Sukota nazivala "prokletim prljavim cionistima i najnižim oblikom smeća koje je hodalo zemljom"

