Izbori za američki Kongres koji se trebaju održati 3. studenog 2026. već se dobivaju ili gube, ali ne na biralištima, nego u sudnicama i u hodnicima parlamenata pojedinih saveznih država. Nakon što su nedavne ankete pokazale dramatičnu promjenu u raspoloženju birača u korist demokrata - čak i konzervativi The Economist predviđa pet posto više glasova za demokrate u bitci za Zastupnički dom dok prema nekim drugim anketama njihova prednost ide i do 14 posto - republikanci su krenuli u agresivno prekrajanje izbornih jedinica u nekoliko ključnih država kakve su primjerice Ohio, Teksas i Sjeverna Karolina kako bi osigurali većinu prije nego što se birališta uopće otvore. O kolikom je ulogu riječ dovoljno govori to da bi im ovaj izborni inženjering mogao osigurati veću prednost nego teme inflacije ili imigracije, a pravne i političke bitke oko granica izbornih jedinica vode se već sada jer moraju biti završene mjesecima prije izbora kako bi se mogli održati predizbori koji u većini država počinju u ožujku ili svibnju 2026.
Osim ako prednost demokrata ne bude neočekivano visoka, izbori 2026. neće biti odlučeni na biralištima političkim i ekonomskim temama, već geodetskim softverom i sudačkim čekićem
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Poruka Bad Blue Boysa gradonačelniku Tomaševiću: 'I kaj ćemo sad?'
'To su tri žalosne riječi!': Stav Zvone Bobana o poruci Boysa prema gradonačelniku odavno je jasan
FOTO Tko je ruski odvjetnik kojeg je ljubila omiljena voditeljica Dnevnika? Rastali su se, a ona danas ima novog partnera
FOTO Dijeli se karta najvećeg svjetskog blaga, zaprepastit će vas što leži ispod Hrvatske
Želite prijaviti greške?
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Još iz kategorije
Bratina se ispričao Ukrajini, ne i Hrvatskoj. No hvala mu što nas podsjeća
Hrvati su skloni zaboravu pa Vučićevu ministru valja zahvaliti jer nas je podsjetio da se 'srpski svet' nikad neće pomiriti s Hrvatskom u ovim granicama
Kamo će Hrvatska, Europa, svijet sa svom tom silom naoružanja ako ne u rat
Oružje dolazi kao cjepivo u vrijeme korone. Hrvatska ne zaostaje u toj globalnoj utrci, i ne pitajući za cijenu
Na ključnim projektima skupljaju političke poene
U Saboru se moglo čuti što bi općini Dvor bilo potrebno za oživljavanje. Čerkezovac je dobra prilika da se ti projekti naprave
Crna će Gora uskoro u EU, ali ne zato što Europu ponovno oduševljava proširenje, nego zato što joj odgađanje postaje preskupo
Uniji treba uspjeh pa je odluka pala na Crnu Goru, iako ta zemlja pozivnicu EU trenutno faktički ne zaslužuje
Zaigrala EPPO-ova mečka i pred vratima institucija EU koje su Ured europskih javnih tužitelja i pomogle osnovati
Uskoro se bira nasljednik ‘čvrste ruke’ Laure Kövesi
Kako je biti Židov danas? Formula je uvijek ista: najprije se govori o novcu pa o utjecaju, a na kraju – krvari
Hannah Arendt upozoravala je da se zlo rijetko pojavljuje kao urlik – češće dolazi kao društveni konsenzus. Krvava Hanuka na sidnejskoj plaži Bondi prošlog vikenda rezultat je upravo toga: mjeseci divljanja antisemitizma u Australiji, toleriranja predavačice Sveučilišta u Sydneyu koja je studente tijekom slavlja Sukota nazivala "prokletim prljavim cionistima i najnižim oblikom smeća koje je hodalo zemljom"
Zar i dječja božićna radost mora imati fiskalni račun
Početkom mjeseca mediji su objavili da su u većini zagrebačkih škola božićni sajmovi otkazani, a razlog je prošlogodišnja intervencija zasad nepoznatog roditelja
SDP-ov lex Thompson proganja sve zločinačke režime osim komunističkog
Tijekom nekoliko mjeseci iscrpljujućeg vijećanja, SDP je valjda održao seansu sa svim najvećim ekspertima, od duha babe Vange do maršala Tita
Zabrana mreža znak je da su problemi eskalirali
Premalo se govori i o tome kako dizajn platformi društvenih medija, njihovi algoritmi i manipulativne obavijesti, daju prioritet zaradi nad dobrobiti, prebacujući odgovornost na roditelje i korisnike.
Ima li iti jedan novinarčić ovdje da ne navija za Demokrate i ne voli Republikance. Čudno, uvijek i svuda ima za i protiv dok ovdje baš svi za Demokrate, protiv Republikanaca. Koji je tu kriterij za dobivanje posla? Znati Ljubičicu bijelu od početka do kraja, Hej haj slaveni, nabrojati 7 sekretara skoja? Non stop neko kmečanje ko za zasluženo propalom nakaradnom tvorevinom, evo i unaprijed. Katastrofa. Onda ovo čitati i slušati još više od 10 g. jer nakon Trumpa dolazi Vance, trenutni potpredsjednik SAD što bi ga Večernji ne znam gdje proglasio personom non grata. Vjerojatno na Večernjem. Jako bitno što bi Večernji baš kao i ovaj pamflet u nizu. Biden je bio dementan i vjerojatno ima pelene