Izbori za američki Kongres koji se trebaju održati 3. studenog 2026. već se dobivaju ili gube, ali ne na biralištima, nego u sudnicama i u hodnicima parlamenata pojedinih saveznih država. Nakon što su nedavne ankete pokazale dramatičnu promjenu u raspoloženju birača u korist demokrata - čak i konzervativi The Economist predviđa pet posto više glasova za demokrate u bitci za Zastupnički dom dok prema nekim drugim anketama njihova prednost ide i do 14 posto - republikanci su krenuli u agresivno prekrajanje izbornih jedinica u nekoliko ključnih država kakve su primjerice Ohio, Teksas i Sjeverna Karolina kako bi osigurali većinu prije nego što se birališta uopće otvore. O kolikom je ulogu riječ dovoljno govori to da bi im ovaj izborni inženjering mogao osigurati veću prednost nego teme inflacije ili imigracije, a pravne i političke bitke oko granica izbornih jedinica vode se već sada jer moraju biti završene mjesecima prije izbora kako bi se mogli održati predizbori koji u većini država počinju u ožujku ili svibnju 2026.