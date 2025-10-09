U rujnu 2,5 milijuna turista, u plusu napokon i Nijemci

Nije išlo glatko, minusi i plusevi smjenjivali su se tijekom godine, ali podaci za prvih devet ovogodišnjih mjeseci svjedoče kako sezona u globalu protječe pozitivno. Od početka godine do kraja rujna turistički su domaćini ugostili više od 19,7 milijuna gostiju, koji su ostvarili 103,8 milijuna noćenja. Domaći turizam time je dosegnuo još jedan rekord, istina tijesan s dva posto više turista i jedan posto više noćenja nego tijekom devet mjeseci prošle godine. Zanimljivo je, pritom, da su pozitivnom rezultatu uvelike pridonijeli drugi po brojnosti jadranski turisti, domaći gosti, kojih je za devet mjeseci bilo 2,6 milijuna i čak osam posto više nego lani. U noćenjima su, pak, domaći turisti u plusu od tri posto prema prvih devet mjeseci lani.

Nažalost, odani jadranski gosti koji su prvi po brojnosti, a riječ je o Nijemcima, nisu ni nakon rujna izišli iz minusa. Tijekom devetomjesečnog razdoblja našu zemlju za odmor izabralo je, naime, nešto više od 2,9 milijuna njemačkih turista, ali to je i jedan posto manje nego prošle godine. U noćenjima je rezultat s njemačkog tržišta praktički poravnat. Na popisu nacija koje su ove godine na Jadranu bile nešto malobrojnije nego lani uz Nijemce su i Česi, Mađari, Nizozemci, Francuzi, Belgijanci, Danci.... Ali zato su se iskazali Slovenci, Austrijanci i Poljaci, koji spadaju u pet najbrojnijih nacija na odmoru kod nas,. Posjet iz tih zemalja kontinuirano raste iz godine u godinu, a za devet mjeseci 2025. bilo ih je dva, jedan i šest posto više nego lani.

Među najugodnija iznenađenja ubrajaju se Amerikanci, koji su s više od 749.000 dolazaka premašili lanjske rezultate za deset posto, kao i gosti iz BiH. Iz susjedne države za devet mjeseci na odmor u Hrvatsku došlo je, inače, više od 601.000 BiH državljana. Za gotovo deset posto lanjske rezultate prebacili su i turisti iz Srbije, a ponajveće iznenađenje su vjerojatno ukrajinski gosti kojih je za devet mjeseci u Hrvatskoj registrirano oko 325.000 i čak 20 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Sam rujan ukupnim je rezultatima domaćeg turizma pridonio s više od 2,5 milijuna dolazaka i 13,8 milijuna noćenja, što je pet posto bolje nego tijekom istog mjeseca lani. Domaćih je u tom mjesecu na moru bilo oko 266.000, a i dalje su u osjetnom plusu prema lani, i to od 12 posto. Rujan je bio iznadprosječno dobar i što se tiče dolazaka iz Njemačke. Gostiju s njemačkom putovnicom u tom je mjesecu bilo 488.888 i osam posto više nego u lanjskom rujnu. Također, njemački su gosti u tom mjesecu ostvarili i gotovo četiri milijuna noćenja i time nadmašili brojke iz lanjskog rujna za 13 posto. Njemački i hrvatski građani u tom su mjesecu bili uvjerljivo najbrojniji gosti, a slijede Austrijanci s 204.000 dolazaka, Slovenci sa 164.000, te Amerikanci i Poljaci s po 150.000 dolazaka.