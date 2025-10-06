Naši Portali
HOTELI VIŠEG STANDARDA

Istra bilježi rast u premium turizmu: Više je dolazaka i noćenja u prva tri kvartala nego lani

Direktor TZ Istre, Denis Ivošević, ističe da su rezultati rujna ohrabrujući: "Bilježimo oko osam posto više dolazaka i noćenja nego u istom mjesecu lani"

Prema podacima eVisitora, Istra je u prva tri kvartala 2025. zabilježila više od 4,8 milijuna dolazaka i više od 29 milijuna noćenja, uz blagi rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najbolje rezultate ostvaruju hoteli, kampovi višeg standarda i ekskluzivni oblici smještaja. U Višnjanu se u sklopu HGK-ove platforme Stories Experience Premium Croatia održava kampanja The Season of Stories, koja ima za cilj promovirati premium turizam i razmjenu iskustava među turističkim dionicima.

"Istra je svjetionik Hrvatskoj za razvoj premium turizma. Ova regija je kolijevka turizma dodane vrijednosti. Ponuda vrijednosti za novac je model koji želimo preslikati na cijelu zemlju. Temu pomičemo s brojanja ručnika i cijene kuglice sladoleda na doživljaje koje Hrvatska nudi. Fokus je danas održivi razvoj ove, za Hrvatsku, ključne gospodarske grane. Održivi turizam znači da privlačimo onoliko gostiju koliko infrastrukture naših destinacija mogu podnijeti bez narušavanja povijesne, kulturne i prirodne baštine. Održivost podrazumijeva manji broj gostiju uz visoku kvalitetu ponude za stabilnu prihodovnu stranu turizma, ukratko – razvoj premium segmenta", rekla je Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam HGK.

Direktor TZ Istre, Denis Ivošević, ističe da su rezultati rujna ohrabrujući. "Bilježimo oko osam posto više dolazaka i noćenja nego u istom mjesecu lani. Iako ne želimo fokus stavljati na brojanje gostiju, rast u posezoni je bitna informacija jer pokazuje uspjeh u odmicanju od sezonalnosti. Usmjereni smo i dalje na kvalitetu i razvoj premium segmenta, od hotela i kampova vrhunske razine do jedinstvenih iskustava u unutrašnjosti. Cilj nam je održati stabilan promet tijekom cijele godine, uz jasnu orijentaciju na kvalitetu i održivost", izjavio je.

Događaj u Borgo Lapisu, vili koja kombinira arhitektonsko nasljeđe i suvremeni dizajn, okupio je turističke stručnjake koji su raspravljali o održivosti, diversifikaciji ponude i privlačenju gostiju s višom platežnom moći. Estelina Rudan, vlasnica Borgo Lapisa i članica platforme Stories, naglasila je važnost autentičnih iskustava: "Premium turizam više ne znači samo luksuzne sadržaje, već nezaboravne, autentične doživljaje. Gosti danas biraju mjesta koja ih povezuju s lokalnom zajednicom, gdje mogu osjetiti istinski duh destinacije kroz okuse, priče i ljude. Upravo tu ulogu preuzima platforma Stories povezujući goste s lokalnim iskustvima kroz pažljivo ispričane priče koje donose emociju, identitet i karakter svake destinacije te nudi autentične trenutke koji ostaju zapamćeni".

Na događaju se govorilo i o važnosti prostora i dizajna u oblikovanju doživljaja destinacije. Boris Ružić, dizajner interijera Borgo Lapisa, pojasnio je: "Idealna kulisa ovog eventa su upravo vinogradi i kamen stopljen sa prirodnim okruženjem, a sam event sam smjestio u vrtu na travnjaku, koncept za dugačkim 'obiteljskim' stolom i u ambijentu u kojem smo gostima ponudili okuse domaće gastronomije, maslinovog ulja, vina i likera istarskih loza i doživljaj rane jeseni kroz okuse i mirise tradicionalne Istre u premium doživljaju kao nove pokretačke snage hrvatskog turizma".

