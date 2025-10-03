Ovaj vikend kreću jesenski praznici, milijuni Nijemaca će na put, ali Hrvatska im nije u top 10 odredišta

Iako se, kada su ljetni praznici u pitanju, Hrvatska redovito nalazi među prvih deset najomiljenijih turističkih odredišta za 83 milijuna stanovnika Njemačke, kada su jesenski odmori u pitanju, Hrvatske nema među prvih deset.

Njemački turistički koncern TUI objavio je istu od deset najomiljenijih ciljeva tijekom jesenskih praznika koji u Njemačkoj počinju ovog vikenda, ovisno o saveznoj pokrajini, i trjau dva tjedna.

Kako lista pokazuje, Nijemci daju prednost ciljevima koji nisu na drugom kontinentu ali još uvijek i u listopadu obećavaju mnogo sunca pa čak i temeperatura za kupanje u moru.

Puno sunca, manje turista

Na prvom mjestu se našla turska Antalya iza koje slijedi nezaobilazna Mallorca. Na trećem mjestu je grčki otok Kreta a na četvrtom mjestu Hurghada na egipatskoj obali Crvenog mora. Na listi su se među prvih deset još našli i grčki otoci Kos i Rodos te Kanarski otoci. Po prvi put se među prvih deset na jesenskoj top-listi našla i španjolska regija Costa de la Luz na krajnjem jugu zemlje.

Turistički djelatnici na istočnoj obali Jadrana već godinama žele produljiti sezonu i na jesenske mjesece ali to očito bolje za rukom polazi drugima. „Trend produljenja sezone čvrsto je uspostavljen i nastavit će se održavati. Sve više turista uživa u ljetnim temperaturama na Mediteranu u jesen, koristeći atraktivne cijene i plaže i znamenitosti bez gužve i vreve vrhunca sezone", kaže Steffen Boehnke odgovoran za jesensku sezonu u TUI-u.