U prašumama Konga otkriven rijedak majmun upečatljivih narančastih usana

Nakon gotovo 20 godina traganja znanstvenici su potvrdili postojanje dosad nepoznate vrste majmuna koja obitava u prašumama Demokratske Republike Kongo. Životinja se ističe crnim krznom, tamnim licem i upečatljivim ružičasto-narančastim usnama, a zbog života visoko u krošnjama drveća iznimno ju je teško uočiti, piše BBC. Neobičnog primata zaštitari prirode prvi su put zamijetili još 2008. godine u Nacionalnom parku Lomami, no tada su uspjeli snimiti tek jednu mutnu fotografiju. Novo opažanje deset godina poslije potaknulo je međunarodni istraživački tim da započne sustavno proučavanje vrste. Kombinacijom terenskih promatranja, zvučnih snimki, fotografiranja i genetskih analiza potvrđeno je da se radi o dosad nepoznatoj vrsti, nazvanoj Colobus congoensis.

Riječ je o tek petoj novootkrivenoj vrsti afričkog majmuna u posljednjih 75 godina. Iako su lokalni stanovnici životinju odavno poznavali pod imenom Likweli, tek su znanstvena istraživanja dokazala da je genetski dovoljno različita da dobije status zasebne vrste. Istraživači ističu kako su majmuni vrlo plašljivi te većinu vremena provode visoko u krošnjama gustih tropskih šuma. Tijekom istraživanja razgovarali su s mještanima u 52 sela u blizini njihova staništa, no samo su stanovnici osam sela ikada vidjeli ove životinje.

Nova vrsta pripada skupini kolobusa, afričkih majmuna koji nemaju palčeve i hrane se uglavnom lišćem. Znanstvenici smatraju da imaju važnu ulogu u šumskom ekosustavu jer sudjeluju u širenju i klijanju sjemenja. Pretpostavlja se i da njihove jarko obojene usne služe za međusobno prepoznavanje ili privlačenje partnera. Majmuni se oglašavaju karakterističnim dubokim rikom koji se često čuje, iako ih je rijetko moguće vidjeti. Budući da ih se lovi zbog mesa, istraživači se nadaju da će službeno priznavanje nove vrste omogućiti i njezinu bolju zakonsku zaštitu. Sljedeći korak bit će procjena brojnosti populacije te detaljnije proučavanje njihova ponašanja.

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