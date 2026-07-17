Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA VRSTA

U prašumama Konga otkriven rijedak majmun upečatljivih narančastih usana

Foto: REUTERS
1/3
Autor
Vedran Balen
17.07.2026.
u 14:55

Nakon gotovo dva desetljeća istraživanja znanstvenici su potvrdili novu afričku vrstu koja se skriva u krošnjama

Nakon gotovo 20 godina traganja znanstvenici su potvrdili postojanje dosad nepoznate vrste majmuna koja obitava u prašumama Demokratske Republike Kongo. Životinja se ističe crnim krznom, tamnim licem i upečatljivim ružičasto-narančastim usnama, a zbog života visoko u krošnjama drveća iznimno ju je teško uočiti, piše BBC. Neobičnog primata zaštitari prirode prvi su put zamijetili još 2008. godine u Nacionalnom parku Lomami, no tada su uspjeli snimiti tek jednu mutnu fotografiju. Novo opažanje deset godina poslije potaknulo je međunarodni istraživački tim da započne sustavno proučavanje vrste. Kombinacijom terenskih promatranja, zvučnih snimki, fotografiranja i genetskih analiza potvrđeno je da se radi o dosad nepoznatoj vrsti, nazvanoj Colobus congoensis.

Riječ je o tek petoj novootkrivenoj vrsti afričkog majmuna u posljednjih 75 godina. Iako su lokalni stanovnici životinju odavno poznavali pod imenom Likweli, tek su znanstvena istraživanja dokazala da je genetski dovoljno različita da dobije status zasebne vrste. Istraživači ističu kako su majmuni vrlo plašljivi te većinu vremena provode visoko u krošnjama gustih tropskih šuma. Tijekom istraživanja razgovarali su s mještanima u 52 sela u blizini njihova staništa, no samo su stanovnici osam sela ikada vidjeli ove životinje.

Nova vrsta pripada skupini kolobusa, afričkih majmuna koji nemaju palčeve i hrane se uglavnom lišćem. Znanstvenici smatraju da imaju važnu ulogu u šumskom ekosustavu jer sudjeluju u širenju i klijanju sjemenja. Pretpostavlja se i da njihove jarko obojene usne služe za međusobno prepoznavanje ili privlačenje partnera. Majmuni se oglašavaju karakterističnim dubokim rikom koji se često čuje, iako ih je rijetko moguće vidjeti. Budući da ih se lovi zbog mesa, istraživači se nadaju da će službeno priznavanje nove vrste omogućiti i njezinu bolju zakonsku zaštitu. Sljedeći korak bit će procjena brojnosti populacije te detaljnije proučavanje njihova ponašanja.

Foto: Wikimedia Commons

Samo nekoliko sati nakon pobjede nad Engleskom Argentina povukla novi potez protiv Britanije
Ključne riječi
nova vrsta majmun Kongo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!