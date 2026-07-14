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SRETNE VIJESTI

Ovaj mladi lisac pao je u bazen u Dubravi i skoro se utopio! Sad se vraća u prirodu

Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec
Autor
Ana Vrbanek
14.07.2026.
u 12:00

Pokušavao se osloboditi, no zbog koprcanja oko njega se ulijevala voda. Od uzaludne borbe s vodom na kraju se umorio i klonuo. Slučaj je prijavljen u Infocentar za izgubljene i pronađene životinje.

Mladi lisac pronađen je prije tjedan i pol u prekrivaču bazena pored jedne kuće u zagrebačkoj Dubravi. Sve je počelo nesretnim spletom okolnosti. Iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba ispričali su kako je lisac pretrčavao dvorište te zakoračio na prekrivač bazena misleći da se radi o čvrstoj podlozi. 

Pokušavao se osloboditi, no zbog koprcanja oko njega se ulijevala voda. Od uzaludne borbe s vodom na kraju se umorio i klonuo. Slučaj je prijavljen u Infocentar za izgubljene i pronađene životinje, a djelatnik Dalibor brzo je krenuo u akciju spašavanja. Premda se brinuo, lisca je izveo bez većih problema. U Oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba lisca su prvo osušili, a zatim mu dali hranu i vodu.

Iz Skloništa se nisu usudili ništa prognozirati, ali lisac je ipak pokazao borbenost i volju za oporavkom, kazali su. – Kad smo ga preuzeli, bio je loše. Djelovao je iscrpljeno i oporavak mu je bio neizvjestan. U Oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba nisu se usudili ništa prognozirati. Budući da se lisac nagutao vode, strahovalo se hoće li dobiti upalu pluća. Na sreću, kitnjasti ljepotan pokazao je svoj borbeni duh! – ispričali su iz Skloništa Dumovec na svojim društvenim mrežama.

U Oporavilištu lisac se lijepo oporavio, a iz Skloništa su se pohvalili da sada i blista. Za koji dan mladi lisac moći će se vratiti u prirodu, dodali su iz Skloništa.

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Ključne riječi
Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba Zagreb

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