Francuzi predstavili posebnu kapsulu za smak svijeta. Postoje verzije za rat, potres i tsunami, ali cijena nije za svakoga

Ako svijet pogodi velika katastrofa, spas bi se mogao potražiti u futurističkoj kapsuli koja štiti od poplava, potresa, pucnjave, pa čak i bombardiranja. No za takvu sigurnost potrebno je izdvojiti i do 40.000 eura. Francuska tehnološka kompanija Momentum Technologies predstavila je sklonište nazvano Lifepod, izrađeno od tehničkog čelika visoke čvrstoće. Za razliku od klasičnih bunkera i skloništa, kapsula je potpuno mobilna te se može brzo prevesti i postaviti na različitim lokacijama. "Za razliku od tradicionalne zaštitne infrastrukture, koja je često nepomična i specijalizirana za samo jednu vrstu rizika, kapsule LIFEPODS konstruirane su tako da budu mobilne, prenosive, pogodne za industrijsku proizvodnju, brzo razmjestive i prilagodljive različitim operativnim okolnostima", objasnili su iz kompanije.

"Mogu se prevoziti u kontejnerima ili helikopterima, slagati jedna na drugu te postavljati u urbanim područjima, na industrijskim lokacijama ili u udaljenim krajevima". Futuristička skloništa, očekivano, nisu jeftina. Cijene samih kapsula kreću se od 25.404 do 34.904 britanske funte. Lifepod se nudi u trima verzijama, nazvanima Capsule W01, Capsule B01 i Capsule Q01, a svaka je namijenjena drugoj vrsti opasnosti, prenosi Daily Mail. Model W01 plutajuća je kapsula namijenjena smještaju od dvije do četiri osobe tijekom ekstremnih vremenskih nepogoda, poput tsunamija, bujičnih poplava, poplava u obalnim područjima te pucanja brana i nasipa. "Njena konstrukcija od aluminija pomorske kvalitete 5083, sustav plovnosti, integrirani balast i unutarnja oprema pružaju privremeno sklonište obitelji ili manjoj skupini ljudi", navodi kompanija na svojim internetskim stranicama.

Foto: Screenshot/LifePods

"Kapsula je konstruirana tako da pluta, izdrži udare krhotina i zaštiti osobe koje se u njoj nalaze sve dok ne stigne pomoć". Prema navodima konstruktora, dosadašnja testiranja modela W01 pokazala su "vrlo ohrabrujuće" rezultate, premda još nije poznato kada bi kapsula mogla biti dostupna na tržištu. Model B01 namijenjen je jednoj ili dvjema osobama koje traže zaštitu u neprijateljskom i opasnom okruženju. "B01 je konstruiran kako bi pružio zaštićeni prostor od balističkih prijetnji, šrapnela, oružanih napada i izrazito degradiranih uvjeta", priopćio je Momentum Technologies. "Namijenjen je osjetljivim lokacijama, kritičnoj infrastrukturi, sigurnosnim snagama, industrijskim kompanijama i organizacijama kojima je potrebno brzo, kompaktno i unaprijed postavljeno zaštitno rješenje. Kapsula omogućuje osobama da se sklone i zaključaju sustav u svega nekoliko sekundi". B01 trenutačno prolazi fazu pripreme za industrijsku proizvodnju, a završna testiranja i potvrde očekuju se tijekom ovog mjeseca.

Treći model, Q01, posebno je osmišljen kako bi izdržao potrese, urušavanje konstrukcija i druge katastrofe povezane s nestabilnošću građevina. "Q01 je namijenjen područjima koja su izrazito izložena potresima i iznenadnim urušavanjima", poručili su iz kompanije. "Njegov je cilj osigurati kompaktno, dostupno i otporno sklonište koje povećava izglede za preživljavanje u situacijama kada neposredna evakuacija iz zgrade više nije moguća". Kapsule su predstavljene na tehnološkom sajmu VivaTech u Parizu, gdje je osnivač kompanije Momentum Technologies Cédric Choffat iznio svoju viziju njihova budućeg razvoja. "Tržište sada potvrđuje strateški interes za naša rješenja nove generacije namijenjena povećanju otpornosti", rekao je. "Naš je cilj ubrzati industrijalizaciju, certifikaciju, organizaciju proizvodnje i komercijalno uvođenje naših kapsula te ovu međunarodnu vidljivost pretvoriti u konkretno operativno korištenje".

Predstavljanje kapsula uslijedilo je nedugo nakon što su znanstvenici upozorili na predmete koje bi trebalo imati u kompletu za hitne slučajeve u slučaju velikog rata ili druge katastrofe. Na internetskim stranicama britanske vlade objavljen je "kućni plan za hitne slučajeve" s popisom osnovnih zaliha, među kojima su voda u bocama, vlažne maramice i nekvarljiva hrana. Znanstvenici, međutim, upozoravaju da na popisu nedostaju neki predmeti koji bi mogli biti presudni za preživljavanje. U slučaju zatvaranja stanovništva u kuće, generator na plin mogao bi poslužiti kao važan pričuvni izvor električne energije, dok bi maska za lice mogla pomoći pri filtriranju štetnog dima.