Milijunska prodaja kostura T. rexa zabrinula znanstvenike diljem svijeta

Jedan od najvećih i najočuvanijih kostura tiranosaura reksa ikad pronađenih uskoro će biti ponuđen na dražbi aukcijske kuće Sotheby's u New Yorku, gdje bi mogao postići cijenu između 20 i 30 milijuna dolara. Paleontolozi upozoravaju da ovakve prodaje predstavljaju ozbiljnu prijetnju znanstvenim istraživanjima jer vrijedni fosili sve češće završavaju u privatnim kolekcijama, nedostupni istraživačima, piše The Guardian.

Kostur nazvan Gus, star oko 67 milijuna godina, visok je gotovo 3,8 metara i izložen u prepoznatljivoj grabežljivoj pozi s otvorenim čeljustima i velikim zubima. Fosil je pronađen na ranču u američkoj saveznoj državi Južnoj Dakoti, a iskopavanja su trajala tri godine. Ime je dobio po vlasniku zemljišta Garyju "Gusu" Lickingu, koji je preminuo prije završetka iskapanja.

Profesor Richard Butler sa Sveučilišta u Birminghamu smatra da se fosili dinosaura sve više tretiraju poput skupocjenih umjetnina ili statusnih simbola, što dugoročno šteti znanosti. Muzeji i sveučilišta, ističe, teško mogu pratiti milijunske iznose koje plaćaju najbogatiji kolekcionari, zbog čega brojni važni primjerci ostaju izvan dosega znanstvene zajednice.

S njim se slaže i profesor Stephen Brusatte sa Sveučilišta u Edinburghu. Napominje kako je prodaja u SAD-u potpuno zakonita jer vlasnici zemljišta imaju pravo raspolagati fosilima pronađenima na svom posjedu, no smatra da bi ovako važni primjerci trebali završiti u javnim ustanovama. U nekim državama, poput Brazila i Mongolije, svi fosili zakonski pripadaju državi upravo kako bi bili dostupni istraživačima.

Prvi T. rex prodan na dražbi bila je slavna Sue, koju je 1997. godine kupio Prirodoslovni muzej u Chicagu za osam milijuna dolara. Danas su cijene višestruko veće, a interes pokazuju i bogati kolekcionari te poznate osobe, među kojima je i glumac Leonardo DiCaprio.

Stručnjaci upozoravaju da ni posudba fosila muzejima nije trajno rješenje jer privatni vlasnik može u svakom trenutku povući eksponat. Zbog toga mnogi znanstveni časopisi prihvaćaju istraživanja samo na fosilima koji se trajno čuvaju u javnim muzejskim zbirkama, gdje su dostupni svim istraživačima. Paleontolozi se nadaju da će i Gus na kraju završiti u muzeju, gdje će biti dostupan znanstvenicima i javnosti, umjesto da postane tek još jedan skupocjeni ukras u privatnoj zbirci milijardera.