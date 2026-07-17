Sandro Glumac, novi predsjednik splitskog SDP-a dao ostavku

Sandro Glumac nakon samo tri mjeseca provedenog na mjestu predsjednika splitskog SDP-a dao je neopozivu ostavku. "Odluku sam donio nakon temeljitog promišljanja te je ona konačna i neopoziva. Na aktualnu situaciju i okolnosti koje su prethodile ovoj odluci neću davati komentare niti dodatne izjave. Zahvaljujem svim članicama i članovima, suradnicima te građanima na ukazanom povjerenju, suradnji i podršci tijekom obnašanja ove odgovorne dužnosti", piše u kratkom priopćenju Sandro Glumac koji je za predsjednika izabran na konvenciji splitskog SDP-a 18. travnja, kada je bio jedini kandidat.

Sazvano Predsjedništvo



Predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski gradonačelnik Ante Bilić kaže da će novi predsjednik biti izabran u vrlo kratkom roku. – Iako to nije nimalo ugodna vijest, moram istaknuti kako nijednu organizaciju, pa ni političku stranku ne čini jedan čovjek. Gospodin Glumac je odlučio podnijeti ostavku zbog osobnih razloga u koje ne želim ulaziti. Želim istaknuti da je splitski SDP ozbiljna stranka i da raspolaže kvalitetnim ljudima iz kojih će izabrati novog predsjednika. Već za po nedjeljak je sazvano Predsjedništvo splitske organizacije kada će se krenuti u izborni proces. Iako je predsjednik dao ostavku, splitske Gradske organizacije SDP-a ima svoja tijela koja i dalje normalno funkcioniraju. Ima potpredsjednike koje imaju predsjedničke ovlasti i neće doći do nikakvoga zastoja u radu. Ja sam uvjeren da će oni izabrati novu osobu koja će povesti splitski SDP u neke bolje dane – izjavio je Ante Bilić. Iako je ljeto i godišnji su odmori, Bilić očekuje da će izbori za novog predsjednika splitske Gradske organizacije SDP-a biti provedeni iza Velike Gospe, do kraja kolovoza. U neslužnemim razgovorima sa splitskim SDP-ovcima, nisu iznenađeni raspletom događaja. Da nešto nije u redu u spitskom ogranku bilo je jasno i svim pratiteljima zbivanja jer predsjednika nije bilo na zadnjim presicama, a umjesto njega, priopćenja i stavove stranke iznosio je jedini njihov gradski vijećnik u splitskom Gradskom vijeću, Danijel Kukoč kojega kuloari vide kao budućeg predsjednika ogranka.

Deset mjeseci bez vodstva



Splitski SDP na prošlogodišnjim je lokalnim izborima dobio mršava dva mandata. Nakom katastrofalnog rezultata, raspuštena su sva tijela splitske organizacije SDP-a, a uskoro je uslijedio novi udarac. Njihov kandidat za gradonačelnika i nekadašnji predsjednik ogranka, Davor Matijević izašao je iz stranke i u Gradskom vijeću podržava HDZ-ovu većinu. Nedavno je stranka tražila da vrati mandat, nakon što je pravomoćno osuđen za verbalno obiteljsko nasilje, ali to se neće dogoditi. Stranka je tada gotovo deset mjeseci bila bez vodstva, a pokušaj zaustavljanja potonuća i osipanja izborom za predsjednika relativno nepoznatog liječnika Sandra Glumca koji je kao novo lice trebao dati svježi zamah nekad jakoj stranci, očito nije uspio. Ostavka je došla u vrijeme kada su već započete pripreme i razgovori o budućim koolicijama na izborima za splitskih vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara, koji još nisu raspisani, ali će se održati vjerojatno na jesen. Predsjednik Županijske organizacije SDP-a Ante Bilić, smatra kako će se, unatoč ostavci Glumca, započeti procesi nastaviti.