U čistoj sobi vrijednoj 3 milijuna eura proizvode posebne materijale

Čista soba posebno je projektiran i visoko kontroliran zatvoren prostor u kojem se koncentracija lebdećih čestica u zraku, poput prašine, mikroorganizama i kemijskih para, održava unutar strogo definiranih granica. Takvi uvjeti omogućuju precizna istraživanja i proizvodnju elemenata osjetljivih na najmanja onečišćenja, među kojima su poluvodičke komponente, senzori, fotonički elementi, napredni materijali i komponente za nove tehnologije. Upravo jedna takva, vrijedna tri milijuna eura, nalazi se na Institutu Ruđer Bošković, a prošlog je tjedna u sklopu "Dana s industrijom" prvi put otvorena za medije. – IRB je predstavio istraživačku infrastrukturu, rezultate i tehnologije razvijene u Centru izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS), koji IRB vodi u partnerstvu s Institutom za fiziku. Tvrtkama, partnerima i medijima prikazane su mogućnosti primjene razvijenih tehnologija te različiti modeli suradnje s industrijom i međunarodnim istraživačkim timovima – navodi se u priopćenju.