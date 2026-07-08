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VISOKO KONTROLIRAN PROSTOR

U čistoj sobi vrijednoj 3 milijuna eura proizvode posebne materijale

Autor
Stela Lechpammer
08.07.2026.
u 13:35

U sklopu Centra izvrsnosti rade se komponente za kvantne i svemirske tehnologije, fotoniku te ispituju materijali za buduće fuzijske elektrane

Čista soba posebno je projektiran i visoko kontroliran zatvoren prostor u kojem se koncentracija lebdećih čestica u zraku, poput prašine, mikroorganizama i kemijskih para, održava unutar strogo definiranih granica. Takvi uvjeti omogućuju precizna istraživanja i proizvodnju elemenata osjetljivih na najmanja onečišćenja, među kojima su poluvodičke komponente, senzori, fotonički elementi, napredni materijali i komponente za nove tehnologije. Upravo jedna takva, vrijedna tri milijuna eura, nalazi se na Institutu Ruđer Bošković, a prošlog je tjedna u sklopu "Dana s industrijom" prvi put otvorena za medije. – IRB je predstavio istraživačku infrastrukturu, rezultate i tehnologije razvijene u Centru izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS), koji IRB vodi u partnerstvu s Institutom za fiziku. Tvrtkama, partnerima i medijima prikazane su mogućnosti primjene razvijenih tehnologija te različiti modeli suradnje s industrijom i međunarodnim istraživačkim timovima – navodi se u priopćenju.

Ključne riječi
vodik senzor CEMS institut ruđer bošković

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