Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Najmlađe hrvatsko sveučilište nastavlja širiti kapacitete

Novi studentski dom i novi studijski programi u Slavonskom Brodu

Zupan Danijel Marusic potpisaa je sporazum s rektorom Sveucilista u Slavonskome Brodu Ivanom Samardzicem o nastavku financiranja aktivnosti i rada Sveucilista.
Foto: Ivica Galović/PIXSELL
1/5
Autor
Vedran Balen
15.07.2026.
u 17:23

Uz kapitalni projekt smještaja za studente, na brodskom Sveučilištu razvijaju nove programe i infrastrukturu, no prije početka gradnje treba osigurati još oko šest milijuna eura

Sveučilište u Slavonskom Brodu posljednjih godina provodi dosad najveći investicijski ciklus. Uz nekoliko europskih projekata vrijednih više milijuna eura, u središtu razvojnih planova nalazi se izgradnja novog studentskog doma, projekta koji bi trebao znatno unaprijediti studentski standard i povećati privlačnost studiranja u Slavonskom Brodu. Međutim, unatoč osiguranom europskom financiranju i završenim pripremama, prije početka radova potrebno je zatvoriti financijsku konstrukciju jer trenutačno nedostaje oko šest milijuna eura, a zbog stalnog rasta cijena rada i građevinskog materijala konačna vrijednost projekta mogla bi biti i veća od sada procijenjene.

Rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Ivan Samardžić ističe kako je riječ o prioritetnom projektu koji se priprema već tri godine. – U strategiji razvoja za razdoblje 2021. – 2027. upravo smo taj projekt postavili među najvažnije ciljeve. Platili smo projektnu dokumentaciju, ishodili građevinsku dozvolu, prijavili projekt za europsko financiranje i sada privodimo kraju postupak javne nabave. Ako sve bude prema planu, natječaj završava 21. srpnja, nakon čega slijedi odabir izvođača i potpisivanje ugovora. No prije toga moramo zatvoriti financijsku konstrukciju – kaže Samardžić.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 14,37 milijuna eura, od čega je 8,475 milijuna osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Novi će objekt imati kapacitet od 183 smještajna mjesta, a obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju postojećeg doma te izgradnju novih sadržaja koji će činiti jedinstveni kompleks. Prema trenutačnom planu, radovi bi trebali završiti do 31. kolovoza 2028. godine, iako rektor upozorava da bi se rok mogao produljiti. – Danas je vrlo teško predvidjeti konačne troškove. Cijene rada i građevinskog materijala rastu pa procjenjujemo da nam trenutačno nedostaje oko šest milijuna eura – upozorava Samardžić.

Dodaje kako s istim problemima nisu suočeni samo u Slavonskom Brodu nego i na drugim hrvatskim sveučilištima te veleučilištima, koja također pokušavaju osigurati dodatna sredstva za već ugovorene projekte. Dok traje gradnja, studenti će privremeno ostati bez smještaja u postojećem domu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za njih je predvidjelo subvenciju od oko 150 do 160 eura mjesečno za privatni smještaj, no pronalazak dovoljnog broja stanova i soba neće biti jednostavan jer će se za stotinjak studenata morati osigurati alternativni smještaj.

Rektor naglašava kako izgradnja doma nije važna samo za Sveučilište. – To je projekt od značaja za cijelu Slavoniju. Veći smještajni kapaciteti pomoći će privlačenju studenata, ublažiti iseljavanje mladih i dati doprinos demografskoj obnovi. Siguran sam da ćemo zajedničkim naporima pronaći rješenje – poručuje.

Podršku tom projektu najavljuje i Brodsko-posavska županija. Župan Danijel Marušić podsjeća da su ove godine za potrebe Sveučilišta osigurane 292 tisuće eura, dok je u posljednjih pet godina u visoko obrazovanje uloženo više od 1,7 milijuna eura. – Sveučilište je promijenilo razvojnu sliku Slavonskog Broda i cijele županije. Kao lokalna samouprava nastavit ćemo biti partner i pružati potporu u skladu s mogućnostima. Svjesni smo da je studentski dom stvarna potreba, ali moramo voditi računa i o drugim velikim ulaganjima u obrazovanje – rekao je Marušić.

Slavonski Brod: Potpisa​n sporazum​ o nastavku financiranja aktivnosti i rada Sveučilišta
13.07..2026., Slavonski Brod - Zupan Danijel Marusic potpisaa je sporazum s rektorom Sveucilista u Slavonskome Brodu Ivanom Samardzicem o nastavku financiranja aktivnosti i rada Sveucilista. Sukladno sporazumu, za uredjenje novih prostora Brodsko-posavska zupanija dodijelit ce Sveucilistu 275.990,17 eura, dok je 16 tisuca osigurano za financiranje troskova rada vanjskih suradnika. Potpisivanje sporazuma nastavak je kontinuirane podrske visokom obrazovanju u Brodsko-posavskoj zupaniji, a sredstva su planirana zupanijskim proracunom. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Uz infrastrukturni razvoj, Sveučilište nastavlja širiti i studijske programe. Među novijim studijima nalaze se informatika i informacijske tehnologije, ekonomija, ekoinženjerstvo i zaštita prirode, učiteljski studij te rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a razvijeni su i novi diplomski programi.

Poseban naglasak stavljen je na STEM područje. Stručni studij informatike i informacijskih tehnologija u planu je prerasti u sveučilišni program s diplomskom razinom, za što se već vode razgovori o angažiranju potrebnog nastavnog kadra. – Upravo u STEM području vidimo svoju budućnost. Ove godine očekujemo približno jednak broj brucoša kao i prošle, što znači da nemamo pad interesa kakav bilježe neka druga hrvatska sveučilišta – ističe Samardžić.

U planovima su i studiji edukacijske rehabilitacije te logopedije, za koje, kaže, postoje stručni kapaciteti i interes, ali njihovo pokretanje ovisi o nizu administrativnih i organizacijskih preduvjeta koji nisu isključivo u nadležnosti Sveučilišta. Unatoč tome, na najmlađem hrvatskom Sveučilištu uvjereni su da će upravo ulaganje u infrastrukturu i širenje studijske ponude biti ključ daljnjeg razvoja visokog obrazovanja u istočnoj Hrvatskoj.

FOTO Tisuće vojnika prošle Parizom: U velikom mimohodu sudjelovali i Hrvati, pogledajte nevjerojatne prizore
Zupan Danijel Marusic potpisaa je sporazum s rektorom Sveucilista u Slavonskome Brodu Ivanom Samardzicem o nastavku financiranja aktivnosti i rada Sveucilista.
1/172
Ključne riječi
Danijel Marušić Studentski dom Ivan Samardžić Slavonski Brod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!