Novi studentski dom i novi studijski programi u Slavonskom Brodu

Sveučilište u Slavonskom Brodu posljednjih godina provodi dosad najveći investicijski ciklus. Uz nekoliko europskih projekata vrijednih više milijuna eura, u središtu razvojnih planova nalazi se izgradnja novog studentskog doma, projekta koji bi trebao znatno unaprijediti studentski standard i povećati privlačnost studiranja u Slavonskom Brodu. Međutim, unatoč osiguranom europskom financiranju i završenim pripremama, prije početka radova potrebno je zatvoriti financijsku konstrukciju jer trenutačno nedostaje oko šest milijuna eura, a zbog stalnog rasta cijena rada i građevinskog materijala konačna vrijednost projekta mogla bi biti i veća od sada procijenjene.

Rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Ivan Samardžić ističe kako je riječ o prioritetnom projektu koji se priprema već tri godine. – U strategiji razvoja za razdoblje 2021. – 2027. upravo smo taj projekt postavili među najvažnije ciljeve. Platili smo projektnu dokumentaciju, ishodili građevinsku dozvolu, prijavili projekt za europsko financiranje i sada privodimo kraju postupak javne nabave. Ako sve bude prema planu, natječaj završava 21. srpnja, nakon čega slijedi odabir izvođača i potpisivanje ugovora. No prije toga moramo zatvoriti financijsku konstrukciju – kaže Samardžić.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 14,37 milijuna eura, od čega je 8,475 milijuna osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Novi će objekt imati kapacitet od 183 smještajna mjesta, a obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju postojećeg doma te izgradnju novih sadržaja koji će činiti jedinstveni kompleks. Prema trenutačnom planu, radovi bi trebali završiti do 31. kolovoza 2028. godine, iako rektor upozorava da bi se rok mogao produljiti. – Danas je vrlo teško predvidjeti konačne troškove. Cijene rada i građevinskog materijala rastu pa procjenjujemo da nam trenutačno nedostaje oko šest milijuna eura – upozorava Samardžić.

Dodaje kako s istim problemima nisu suočeni samo u Slavonskom Brodu nego i na drugim hrvatskim sveučilištima te veleučilištima, koja također pokušavaju osigurati dodatna sredstva za već ugovorene projekte. Dok traje gradnja, studenti će privremeno ostati bez smještaja u postojećem domu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za njih je predvidjelo subvenciju od oko 150 do 160 eura mjesečno za privatni smještaj, no pronalazak dovoljnog broja stanova i soba neće biti jednostavan jer će se za stotinjak studenata morati osigurati alternativni smještaj.

Rektor naglašava kako izgradnja doma nije važna samo za Sveučilište. – To je projekt od značaja za cijelu Slavoniju. Veći smještajni kapaciteti pomoći će privlačenju studenata, ublažiti iseljavanje mladih i dati doprinos demografskoj obnovi. Siguran sam da ćemo zajedničkim naporima pronaći rješenje – poručuje.

Podršku tom projektu najavljuje i Brodsko-posavska županija. Župan Danijel Marušić podsjeća da su ove godine za potrebe Sveučilišta osigurane 292 tisuće eura, dok je u posljednjih pet godina u visoko obrazovanje uloženo više od 1,7 milijuna eura. – Sveučilište je promijenilo razvojnu sliku Slavonskog Broda i cijele županije. Kao lokalna samouprava nastavit ćemo biti partner i pružati potporu u skladu s mogućnostima. Svjesni smo da je studentski dom stvarna potreba, ali moramo voditi računa i o drugim velikim ulaganjima u obrazovanje – rekao je Marušić.

13.07..2026., Slavonski Brod - Zupan Danijel Marusic potpisaa je sporazum s rektorom Sveucilista u Slavonskome Brodu Ivanom Samardzicem o nastavku financiranja aktivnosti i rada Sveucilista. Sukladno sporazumu, za uredjenje novih prostora Brodsko-posavska zupanija dodijelit ce Sveucilistu 275.990,17 eura, dok je 16 tisuca osigurano za financiranje troskova rada vanjskih suradnika. Potpisivanje sporazuma nastavak je kontinuirane podrske visokom obrazovanju u Brodsko-posavskoj zupaniji, a sredstva su planirana zupanijskim proracunom. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Uz infrastrukturni razvoj, Sveučilište nastavlja širiti i studijske programe. Među novijim studijima nalaze se informatika i informacijske tehnologije, ekonomija, ekoinženjerstvo i zaštita prirode, učiteljski studij te rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a razvijeni su i novi diplomski programi.

Poseban naglasak stavljen je na STEM područje. Stručni studij informatike i informacijskih tehnologija u planu je prerasti u sveučilišni program s diplomskom razinom, za što se već vode razgovori o angažiranju potrebnog nastavnog kadra. – Upravo u STEM području vidimo svoju budućnost. Ove godine očekujemo približno jednak broj brucoša kao i prošle, što znači da nemamo pad interesa kakav bilježe neka druga hrvatska sveučilišta – ističe Samardžić.

U planovima su i studiji edukacijske rehabilitacije te logopedije, za koje, kaže, postoje stručni kapaciteti i interes, ali njihovo pokretanje ovisi o nizu administrativnih i organizacijskih preduvjeta koji nisu isključivo u nadležnosti Sveučilišta. Unatoč tome, na najmlađem hrvatskom Sveučilištu uvjereni su da će upravo ulaganje u infrastrukturu i širenje studijske ponude biti ključ daljnjeg razvoja visokog obrazovanja u istočnoj Hrvatskoj.