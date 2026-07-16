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INTERVJU: ZVJEZDAN PENEZIĆ

'Na sreću utječu osobni rast, ljubav, genetika, dobitak na lotu, ali i – čokolada i sladoled'

VL
Autor
Ivica Radoš
16.07.2026.
u 21:00

Profesor s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru govori o neurološkim temeljima sreće

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru izazvao je velik interes akademske i šire javnosti svojim popularnoznanstvenim predavanjima o neurološkim temeljima sreće. U ovom intervjuu, među ostalim, govori o razlozima zbog kojih ljudi posežu za literaturom samopomoći te o tome kako na doživljaj sreće utječu osobni rast, ljubav, genetika, dobitak na lotu, ali i konzumacija čokolade i sladoleda.

Zašto je tema sreće postala toliko znanstveno relevantna?

Ključne riječi
neurologija sreća intervju Zvjezdan Penezić

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