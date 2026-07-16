'Na sreću utječu osobni rast, ljubav, genetika, dobitak na lotu, ali i – čokolada i sladoled'

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru izazvao je velik interes akademske i šire javnosti svojim popularnoznanstvenim predavanjima o neurološkim temeljima sreće. U ovom intervjuu, među ostalim, govori o razlozima zbog kojih ljudi posežu za literaturom samopomoći te o tome kako na doživljaj sreće utječu osobni rast, ljubav, genetika, dobitak na lotu, ali i konzumacija čokolade i sladoleda.
Zašto je tema sreće postala toliko znanstveno relevantna?
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