'Na sreću utječu osobni rast, ljubav, genetika, dobitak na lotu, ali i – čokolada i sladoled'

Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru izazvao je velik interes akademske i šire javnosti svojim popularnoznanstvenim predavanjima o neurološkim temeljima sreće. U ovom intervjuu, među ostalim, govori o razlozima zbog kojih ljudi posežu za literaturom samopomoći te o tome kako na doživljaj sreće utječu osobni rast, ljubav, genetika, dobitak na lotu, ali i konzumacija čokolade i sladoleda.



Zašto je tema sreće postala toliko znanstveno relevantna?