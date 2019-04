U Poreču pronađen ubijeni pas bačen u more, u šumi pored Slavonskog Broda zavezan za stablo

U šetnji plažom kraj Poreča obitelj s djecom ugledala je mrtvog psa vezanog u vreći za krumpir, u šumi u blizini Slavonskog Broda izletnik je pronašao tijelo psa koji je ostavljen zavezan za drvo.

Uz psa koji je pronađen u moru u vreći je bilo i kamenje, mislio je počinitelj ovog okrutnog ubojstva tako osigurati da se leš nikad ne pronađe. Tko je odlučio da mu pas više ne treba, a umjesto da ga zbrine uz pomoć skloništa i volontera oduzeo mu je život, pokušat će otkriti policija koja je o svemu obaviještena. Pas kojeg je u šumi u blizini Slavonskog Broda pronašao izletnik, sudeći po ranama koje je imao na tijelu, sudjelovao je u borbama pasa. Hoće li se otkriti čiji je bio i tko ga se riješio ostavljajući ga u šumi, koliko dugo se patio? I hoće li itko zbog toga odgovarati?

Dva psa ubijena su na dva kraja Hrvatske, nekome su postala višak i teret. Riješili su ih se onako kako se to kod nas još uvijek radi, iako je ubojstvo psa kazneno djelo. No, krivac za ovo kazneno djelo obično se nikad ne pronađe, ili barem ne završi u zatvoru kako je propisano zakonom. Jer, svi koji su do sada pronađeni, koji su završili na sudu, za ubojstvo psa nagrađeni su uvjetnom kaznom.

Društvenim mrežama proširile su se fotografije ubijenih pasa, pisalo se o tome na portalima, pomalo skriveno. Već sutra bit će zaboravljeni, neće puniti novinske stupce danima, neće pisati "Strašno, čovjek ubio psa". I podsjetnik za sve one kojima je to normalno, koji misle da to tako treba i može biti - Kazneni zakon propisuje da je bezrazložno ubojstvo životinje kazneno djelo. Ako tražimo da se provode zakoni, zašto se baš ovaj ne bi trebao provoditi?