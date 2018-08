U Njemačkoj prvi put dozvoljena kompjutorska igrica s kukastim križevima

Kompjuterska igrica „Through the Darkest of Times“, koja je ovog tjedna predstavljena na sajmu Gamescom u Koelnu, prva je kompjuterska igrica u kojoj je dopušteno prikazivanje kukastih križeva i u kojoj se pojavljuje Adolf Hitler.

„Igrice koje se kritički sučeljavaju s prošlošću mogu dobiti dozvolu u budućnosti“, rekla je Elisabeth Secker, direktorica povjerenstva Samokontrola za zabavne programe (USK) koja izdaje dozvole za kompjutorske igrice.

Dosad je prikazivanje zabranjenih simbola iz nacionalsocijalizma bilo dopušteno samo u iznimnim slučajevima filmskoj i kazališnoj umjetnosti. Još 1998. jedan sud je zabranio kukaste križeve i nacističke simbole u jednoj igrici, a to je obrazloženo strahovanjem da bi se mladi koji igraju te igrice mogli „naviknuti“ na te simbole.

USK će ubuduće i dalje analizirati svaku pojedinačnu igricu u kojoj se pojavljuju zabranjeni simboli. Industrija kompjuterskih igrica je reagirala s olakšanjem na odluku USK-a.

"Autori igrica su dosad izbjegavali otvoreno predstavljanje zabranjenih simbola i izbjegavali konfrontaciju. Tako Hitler nije bio Hitler nego npr. Heller. Proganjali se nisu Židovi nego nekakvi ‚izdajnici’, a to je problematično jer se ne prikazuje jedan osjetljivi dio povijesti“, rekao je za agenciju AFP Joerg Friedrich, jedan od autora igrice „Through the Darkest of Times“.

Njemačka ministrica obitelji Franziska Giffey je naprotiv kritizirala odluku USK-a.

"S kukastim križevima se ne igra. Posebice ne u Njemačkoj, gdje je i danas potreban osjećaj odgovornosti za ono što se dogodilo“, rekla je Giffey izdanjima medijske grupacije Funke.

Povjesničar Klaus-Peter Sick iz njemačko-francuskog istraživačkog centra Marc Bloch smatra da je dozvola za prikazivanje zabranjenih simbola u igricama smislena.

"Igrači su dovoljno inteligentni kako bi razlikovali stvarnost od fikcije. Nitko neće postati nacist samo zato što je vidio kukasti križ“, zaključio je Sick.