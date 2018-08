Njemačka najavila borbu protiv zlouporabe isplate dječjeg doplatka u inozemstvo

Njemački vicekancelar i ministar financija Olaf Scholz (SPD) zatražio je strožu kontrolu isplata dječjeg doplatka za djecu koja žive izvan Njemačke a čiji su roditelji u Njemačkoj, javlja dnevnik Bild u nedjelju.

"Mi radimo na jačanju kontrola i na novom zakonu koji bi poboljšao učinkovitost kontrola“, rekao je Olaf Scholz za nedjeljno izdanje dnevnika Bild.

On je ustvrdio kako najveće većina isplata dječjeg doplatka za djecu koja žive u nekoj od zemalja Europske unije protječe u redu.

"U preko 90 posto slučajeva isplate su u redu no činjenica je da se moramo boriti protiv postojeće zloupotrebe“, rekao je Scholz.

On je naglasio kako se njegova socijaldemokratska stranka bori za to da se dječji doplatak za djecu u EU inozemstvu prilagodi doplatku zemlje u kojoj dijete živi a ne da se isplaćuje doplatak kao za djecu koja žive u Njemačkoj.

"No to je Europska komisija odbacila upozoravajući na pravilo o jednakom tretmanu svih građana EU-a“, rekao je Scholz.

Pozadina rasprave oko isplate dječjeg doplatka za djecu u EU inozemstvu je apel nekoliko gradonačelnika njemačkih gradova koji su upozorili na nagli rast isplata u inozemstvo i povećan broj zlouporaba pravila građana istočnoeuropskih EU članica.

"Njemačka vlada jednostavno ignorira činjenicu da unutar EU-a postoje ekonomski migranti. Prije šest godina smo imali oko 6.000 Sinta i Roma iz Rumunjske i Bugarske u Duisburgu sad ih je 19.000 tisuća“, rekao je gradonačelnik Dusiburga Soeren Link (SPD).

Broj isplata dječjih doplataka u EU inozemstvo se u posljednjih godinu dana drastično povećao te sada iznosi 268.000 što je deset posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

"Prijava obitelji ovdje u Njemačkoj je jednostavna. Gdje žive ta djeca koju se prijavi i postoje li uopće to je jedno sasvim drugo pitanje“, rekao je Link.

I gradonačelnici drugih njemačkih gradova govore o organiziranom dovođenju obitelji Roma iz Bugarske i Rumunjske i njihovo prijavljivanje u Njemačkoj s isključivom svrhom prikupljanja dječjeg doplatka.

On u Njemačkoj iznosi po 194 eura za prvo i drugo dijete, 200 za treće te od četvrtog djeteta po 225 eura mjesečno. Za petero djece obitelji tako mogu samo na temelju dječjeg doplatka mjesečno primiti 1038 eura.

Statistike za isplate doplatka u inozemstvo za lipanj ove godine pokazuju da se na prvom mjestu po broju isplata nalazi Poljska sa 117.000 isplata, Češka sa 21.000, Hrvatska i Rumunjska s 19.000, Francuska i Mađarska sa 16.000 i Bugarska sa 7.000 isplata dječjeg doplatka.

VIDEO Kako će građani reagirati na poskupljenje cigareta i alkohola