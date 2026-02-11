'Neradna nedjelja ide u korist samo velikima'

Ograničavanje rada nedjeljom predstavlja nerazmjerno zadiranje u poduzetničke slobode i pravo izbora poduzetnika i potrošača. Tvrdnja da se prihodi "prelijevaju na druge dane" ne znači da štete nema – već da je poduzetnicima oduzeta mogućnost ostvarivanja većih ukupnih prihoda, osobito u turističkim i sezonskim razdobljima – priopćili su jučer iz Udruge Glas poduzetnika (UGP), nakon što je ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio kako "ne vidi da bi došlo do ikakvih promjena" vezano za sadašnji model (ne)radnih nedjelja u Hrvatskoj.

Izjava je, podsjetimo, došla nakon što su iz UGP-a te Hrvatske obrtničke komore (HOK) u ranijim priopćenjima "pozdravili najave" resornog ministarstva da se "izmjenama Zakona o obrtu" malim obiteljskim trgovinama ipak dopusti rad nedjeljom. No Šušnjar je ustvrdio kako je Zakon o trgovini kojim se regulira rad nedjeljom, a koji je potvrdio i Ustavni sud, dao rezultate. Promet se s nedjelje dominantno prelio na subotu i dijelom na ponedjeljak, tako da nema gubitaka ni za kompanije ni za proračun. Dovoljan je Zakon o trgovini koji regulira tu temu – 16 radnih nedjelja, uz sajmeni dan – poručio je. Iz UGP-a pak odgovaraju Šušnjaru kako takav model u praksi ide u korist velikim trgovačkim sustavima koji imaju kapacitete za rotacije i logistiku, dok mali, obiteljski trgovci tu fleksibilnost nemaju.

– Smatramo i da obrti i trgovačka društva moraju imati ravnopravan položaj na tržištu. Poduzetnici snose poslovni rizik vlastitim sredstvima, kreditima i osobnom imovinom. Ako zbog regulatornih ograničenja poslovanje postane neodrživo, država ne preuzima njihove obveze – zato poduzetnici moraju imati pravo samostalno odlučivati o organizaciji rada, uključujući i rad nedjeljom – napominju. Naglašavaju i da poštuju odluke Ustavnog suda, "ali to ne isključuje pravo na javnu i stručnu raspravu o ekonomskim i društvenim posljedicama zakonskih rješenja ni potrebu za preispitivanjem učinaka zakona izmjenama zakonodavnog okvira".

– Zaštita radnika mora se osigurati radnim zakonodavstvom i nadzorom, a ne kolektivnim zabranama. Nužno je provesti detaljnu i javno dostupnu analizu stvarnih učinaka ograničavanja rada nedjeljom, posebno na mikro i male trgovce – zaključili su iz UGP-a. Dan prije oglasili su se i iz HOK-a. Ondje su bili uvjereni da je ministar razumio njihov problem te da će neradne nedjelje uskoro biti prošlost za obiteljske trgovine "u kojima obrtnik kao samozaposlena osoba i poduzetnik te članovi obitelji preuzimaju na sebe rad nedjeljom, što znači da se ne ugrožavaju prava radnika". No Šušnjar tvrdi kako su s neradnim nedjeljama zaposleni u trgovini vraćeni obiteljima, da je Hrvatska "dominantno katolička zemlja" te da "nedjelja služi tome da se svetkuje dan Gospodnji".