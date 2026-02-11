Podignuta optužnica protiv trojice britanskih državljana koji su silovali Splićanku: 'Ponižavali su je, grizli i vrijeđali'

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv trojice britanskih državljana koje tereti za silovanje 28-godišnje Splićanke u hotelskoj sobi, javlja Dalmatinski portal.

Optužnicom su obuhvaćena dvojica muškaraca podrijetlom s Kosova, stari 29 i 30 godina, te trećeoptuženi Britanac rođen 2001. godine. Tereti ih se da su 22. srpnja 2025. godine oko 5.30 sati ženu doveli u hotelsku sobu pod izgovorom druženja. Prema navodima tužiteljstva, prvookrivljeni ju je pritom vrijeđao i ponižavao, grizao te neprimjereno dodirivao po intimnim dijelovima tijela. U optužnici se navodi i da joj je povremeno uzimao mobitel, čime ju je doveo u stanje straha od još goreg nasilja i podređenosti, zbog čega nije bila u mogućnosti jasno odbiti spolni odnos.

Istražitelji navode kako su optuženi potom stupili u spolni odnos sa žrtvom, pogrešno zaključivši, zbog izostanka njezina aktivnog otpora, da na to pristaje. Žena je u jednom trenutku uspjela kontaktirati bivšeg partnera, koji je odmah pozvao policiju. Trojica muškaraca su uhićena i zadržana u pritvoru, no kasnije su pušteni uz jamčevinu od po 30 tisuća eura i obvezu odazivanja na sudske pozive. Tijekom boravka u pritvoru prvookrivljeni je fizički napadnut od strane drugog pritvorenika koji je optužen za pokušaj ubojstva, pri čemu mu je slomljena čeljust, nakon čega je operiran u bolnici.