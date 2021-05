U nesreći u podzemnoj željeznici u Kuala Lumpuru 200 ozlijeđenih

Više od dvjesto putnika ozlijeđeno je u ponedjeljak u sudaru dvaju vlakova podzemne željeznice u Kuali Lumpuru, priopćila je malezijska policija koja vodi istragu o nesretnom slučaju.

"U sudaru vlakova putnici su od udara pali na pod" na liniji u središtu malezijskoga glavnog grada, nedaleko od nebodera Petronas, rekao je policijski načelnik Mohamad Zainal Abdullah.

Od dvjestotinjak ozlijeđenih, 47 je u teškom stanju, navodi policija. Jedan vlak je išao s popravka prazan i još se ne zna zašto je bio na istoj pruzi kad i drugi koji je bio krcat putnicima.

#BREAKING: Multiple people have been injured after an accident involving two trains on the LRT Kelana Jaya Line (Train numbers 40 and 81) in Kuala Lumpur, Malaysia.



All the injured have been evacuated.



