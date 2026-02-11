Tražiteljima azila moći će se ograničiti kretanje

Vlada je sa sjednice u srijedu u Hrvatski sabor uputila izmjene Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti radi usklađivanja s EU Paktom o azilu i migracijama s ciljem učinkovitijeg sprečavanja sekundarnih migracija, a za tražitelje azila uvodi se obveza učenja hrvatskog jezika. Predložene izmjene, navode u MUP-u, trebale bi pridonijeti smanjenju zloporaba sustava međunarodne zaštite i sekundarnih kretanja. Među ključnim novostima su postrožavanje kriterija za odobravanje međunarodne zaštite, kao i mogućnost ograničavanja slobode kretanja tražiteljima zaštite i strancima u transferu u posebnim slučajevima, ali i sudjelovanje u obveznim integracijskim mjerama, među kojima je i obveza pohađanja tečajeva hrvatskog jezika.

Tako će azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom biti obvezan položiti ispit iz znanja hrvatskog jezika na razini A1 u roku godinu od dana stjecanja statusa, odnosno na razini A2 u roku od tri godine. Zakon se usklađuje s novim pravilima o prikupljanju, obradi i razmjeni podataka kroz Eurodac sustav s ciljem lakše identifikacije osoba, uključujući podatke o djeci u dobi od šest i više godina, a što je bitno u slučajevima razdvojenosti od obitelji i njihove zaštite od trgovine ljudima i iskorištavanja. Izmjene zakona omogućit će i dubinsku provjeru migranata odmah po policijskom zatjecanju te odvajanje onih koji je ne trebaju te onih koji predstavljaju opasnost javnom poretku i nacionalnoj sigurnosti ili zloupotrebljavaju postupak međunarodne zaštite.

Predviđeno je i ustrojavanje posebnih centara za dubinske provjere osoba u postupku azila, koje se neće moći svojevoljno kretati po Hrvatskoj, a jačaju se i tzv. dablinska pravila bržom procedurom i kraćim rokovima za transfere u države članice u kojima osoba treba proći posebnu proceduru. – Uvodi se obvezna granična procedura azila za tražitelje zaštite koji obmanjuju nadležna tijela iznošenjem lažnih informacija, predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti ili dolaze iz zemalja s pragom odobrenja međunarodne zaštite manjim od 20 posto – kazao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Zakonom se tražiteljima međunarodne zaštite osigurava pristup zdravstvenoj skrbi, obrazovanju, ali i tržištu rada. Definiraju se i striktna pravila za pružanje materijalnih uvjeta prihvata, u što spadaju smještaj u prihvatilištu, hrana, odjeća, proizvodi za osobnu higijenu te novčana naknada, koja trenutačno iznosi 20 eura. Ta se prava mogu ukinuti ili ograničiti u propisanim uvjetima, a među kojima je i nesudjelovanje na tečajevima hrvatskog jezika.