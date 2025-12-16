Disney sprema mračnu priču o kultnom zlikovcu iz 'Ljepotice i zvijeri': Stiže film o Gastonu, ali bez glumca kojeg obožavate

Svijet bajki ponovno je uzburkan velikom viješću iz Disneyjevog kreativnog studija jer kultni negativac Gaston, iz vječnog klasika "Ljepotica i zvijer", uskoro će dobiti vlastiti igrani film. Prema prvim informacijama koje je potvrdilo nekoliko uglednih medija, uključujući Deadline, Variety i Page Six, projekt je u ranoj fazi razvoja i obećava potpuno novi pogled na jednog od najupečatljivijih Disneyjevih zlikovaca.

Ono što je, međutim, najviše iznenadilo jest činjenica da će ovaj film biti potpuno neovisan o iznimno uspješnoj igranoj adaptaciji iz 2017. godine. Taj film, u kojem su glavne uloge tumačili Emma Watson kao Belle i Dan Stevens kao Zvijer, ostvario je nevjerojatan komercijalni uspjeh, zaradivši preko 1.2 milijarde dolara na svjetskim blagajnama i utabavši put za daljnje istraživanje voljenog svijeta.

Ključna informacija koja definira ovaj novi projekt jest odluka studija da krene u potpuno novom smjeru s glumačkom postavom. Naime, Luke Evans, velški glumac koji je maestralno utjelovio Gastona u filmu iz 2017. i čija je izvedba pjesme "Gaston" postala viralni hit, neće ponoviti svoju ulogu. Iako su fanovi priželjkivali njegov povratak, Disney se odlučio za "svježi početak", što znači da je u tijeku potraga za novim glumcem koji će preuzeti ulogu narcisoidnog lovca. Ova odluka signalizira da studio ne planira nastavak priče iz 2017., već potpuno originalnu priču koja će publici ponuditi drugačiju perspektivu na lik koji je istovremeno šarmantan i zastrašujuć, te predstavlja ultimativni primjer osobe koja je lijepa izvana, ali suštinski iskvarena iznutra.

Za kormilom kreativnog tima nalaze se provjerena imena iz svijeta blockbustera, što ulijeva povjerenje u ambicije projekta. Scenarij potpisuje Dave Callaham, scenarist čiji impresivni životopis uključuje hitove poput Marvelovog "Shang-Chi i legenda o deset prstenova", animiranog spektakla "Spider-Man: Putovanje kroz Spider-svijet" te franšize "Godzilla x Kong". Njegova sposobnost da razvija kompleksne likove unutar velikih, akcijski orijentiranih priča mogla bi biti ključna za uspjeh filma. Produkciju će voditi Michelle Rejwan, veteranka Lucasfilma s bogatim iskustvom na projektima poput "Ratovi zvijezda: Sila se budi", "Uspon Skywalkera" te hvaljenih serija "Andor" i "Obi-Wan Kenobi". Zanimljivo je da su prethodnu verziju scenarija napisale Kate Herron i Briony Redman, poznate po radu na seriji "Loki", što sugerira da je projekt u razvoju već neko vrijeme.

Iako su detalji o radnji strogo čuvana tajna, izvori bliski studiju navode da će film imati snažan pustolovni ton. To bi moglo značiti da ćemo Gastona vidjeti u dinamičnim akcijskim sekvencama, možda istražujući njegovu prošlost kao lovca i lokalnog heroja, prije nego što ga je opsesija s Belle odvela na mračni put. Film će, prema svemu sudeći, biti originalna priča koja se ne oslanja na postojeće materijale, dajući scenaristima slobodu da istraže psihologiju lika čija je vanjština uglađena, ali čija je unutrašnjost ispunjena taštinom, arogancijom i opasnom sebičnošću. Trenutno nije poznato tko će preuzeti redateljsku palicu, no s obzirom na snagu kreativnog tima, očekuje se angažman velikog imena.

Velški glumac Luke Evans kao Gaston u Disneyevom hitu "Ljepotica i zvijer" iz 2017. godine Foto: Laurie Sparham

Razvoj filma o Gastonu savršeno se uklapa u širu Disneyjevu strategiju koja se pokazala iznimno uspješnom: davanje glavne uloge kultnim negativcima. Sve je započelo s filmom "Maleficent" iz 2014. godine, u kojem je Angelina Jolie ponudila novu, humaniziranu perspektivu na zlu vilu iz "Trnoružice", što je rezultiralo ogromnim uspjehom na blagajnama. Sličan pristup primijenjen je i 2021. s filmom "Cruella", gdje je Emma Stone briljirala kao mlađa verzija negativke iz "101 dalmatinca". Ovi filmovi dokazali su da publika želi zaviriti iza fasade zla i razumjeti motive koji pokreću omiljene antagoniste. Istovremeno, unatoč povremenim kritikama, Disney ne odustaje od igranih adaptacija svojih animiranih klasika, potaknut nedavnim uspjesima filmova poput "Lilo & Stitch" i prequela "Mufasa: Kralj lavova", koji su pokazali da je interes publike za ovim pričama i dalje golem.

Na kraju, važno je prisjetiti se snage originala. Animirani film "Ljepotica i zvijer" iz 1991. godine bio je kulturološki fenomen. Postao je prvi animirani film u povijesti nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg filma, osvojivši pritom dva zlatna kipića – za najbolju originalnu glazbu Alana Menkena i najbolju originalnu pjesmu "Beauty and the Beast" koju su napisali Menken i pokojni Howard Ashman. Film je također osvojio Zlatni globus za najbolji film u kategoriji mjuzikla ili komedije, a upravo ta bezvremenska kvaliteta originala čini likove poput Gastona dovoljno bogatima i kompleksnima da i više od tri desetljeća kasnije mogu nositi vlastiti film, obećavajući publici novu, uzbudljivu i mračniju pustolovinu.