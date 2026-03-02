Putin je kratkoročno dobitnik, ali na dugi rok veliki gubitnik Trumpovih udara

Američko-izraelski napad na Iran, premda predstavlja ogroman strateški rizik za SAD, ima dalekosežne strateške posljedice i za Rusiju i za Kinu, prisiljavajući ih na uzmak. Kada je riječ o Putinovoj Rusiji, iako se u ovom trenutku naglašavaju koristi od porasta cijena nafte na globalnim tržištima, negativne posljedice američko-izraelskih napada na Iran, koji su rezultirali smrću iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija, premašuju one pozitivne. Putin je u samo malo više od godinu dana izgubio svoja tri svoja važna i bliska saveznika. Najprije je pao sirijski diktator Bašar al-Asad, jedan od njegovih najdugovječnijih saveznika, čime je Rusija izgubila svoje ključno uporište na Bliskom istoku