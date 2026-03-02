Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Iran zatvorio Hormuški tjesnac i zaprijetio brodovima koji pokušaju proći
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Nove satelitske snimke otkrile posljedice iranskih udara na Dubai i američku vojnu bazu
FOTO Donosimo kartu: Ovo je pregled svih napada
VIDEO Herzog: Ako padne iranski režim, Bliski istok može postati turistička meka
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEĆ IZGUBIO TRI SAVEZNIKA

Putin je kratkoročno dobitnik, ali na dugi rok veliki gubitnik Trumpovih udara

Autor
Denis Romac
02.03.2026.
u 22:45

Rusija nije sposobna vojno braniti svoje saveznike, kao što je učinila 2015. godine, kada je vojnom intervencijom u Siriji Putin spriječio pad Asadovog režima

Američko-izraelski napad na Iran, premda predstavlja ogroman strateški rizik za SAD, ima dalekosežne strateške posljedice i za Rusiju i za Kinu, prisiljavajući ih na uzmak. Kada je riječ o Putinovoj Rusiji, iako se u ovom trenutku naglašavaju koristi od porasta cijena nafte na globalnim tržištima, negativne posljedice američko-izraelskih napada na Iran, koji su rezultirali smrću iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija, premašuju one pozitivne. Putin je u samo malo više od godinu dana izgubio svoja tri svoja važna i bliska saveznika. Najprije je pao sirijski diktator Bašar al-Asad, jedan od njegovih najdugovječnijih saveznika, čime je Rusija izgubila svoje ključno uporište na Bliskom istoku

Ključne riječi
Izrael SAD Kina Rusija rat Iran

Komentara 15

Pogledaj Sve
BA
barbalovre
23:05 02.03.2026.

Putin je dobitnik sve dotle dok mu je glava na ramenu, jer jednom kada ruski narod digne glavu njegovu će skinuti, za sve zlo koje je počinio tom velikom narodu

MP
marinko.przolica
23:28 02.03.2026.

Kako stvari stoje, zasad nitko nije ni gubitnik ni dobitnik. Većina zemalja ima barem 50tak dana naftne zalihe, tako da nitko za sada ne gubi ili dobiva ništa. Za sada nitko ozbiljno ne gađa energetska postrojenja. USA je Izraelcima dao no-kill list, i nakon 4 tjedna razvaljivanja Irana proglašava pobjedu, u Iranu ostaje ista ekipa, no zericu umjerenjja i u regiji se nastavlja sve po starom, osim što Iran nema potencijala za destabilizaciju regije 5 do 10 godina... I onda novi ciklus...

CA
Carabit
23:31 02.03.2026.

Putin vjerovatno racuna na stvaranje haosa u Iranu i za posljedicu izbjeglicki val. Nemaju kud nego prema EU. Tada je ne samo EU nego Evropa gotova. Iran nije isto jer se radi o preko 90 milijuna ljudi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!