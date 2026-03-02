Naši Portali
OBJAVILI BEOGRADSKI MEDIJI

Ivica Dačić skinut s respiratora, nastavlja se intenzivno liječenje

Ivica Dačić u teškom zdravstvenom stanju
Foto: M.M./ATAImages
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
02.03.2026.
u 22:27

Dačić je hospitaliziran u srijedu zbog upale pluća, priključen je na respirator i njegovo stanje tada je okarakterizirano kao "vrlo teško"

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, hospitaliziran prošlog tjedna zbog teške obostrane upale pluća, skinut je u ponedjeljak s respiratora, objavili su beogradski mediji pozivajući se na više izvora. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije u ponedjeljak da je Dačićevo zdravstveno stanje "bolje nego što je bilo" i da "ima razloga za optimizam". "Nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i intenzivne terapije", rekao je novinarima Lončar. 

Dačić je hospitaliziran u srijedu zbog upale pluća, priključen je na respirator i njegovo stanje tada je okarakterizirano kao "vrlo teško", a liječnici su izbjegavali davati konkretnije prognoze. Ivica Dačić je predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS), koalicijskog partnera vladajuće Srpske napredne stranke.
Nafta skočila dvocifreno, i Hrvatskoj prijeti drastično poskupljenje goriva, veća inflacija i recesija
Ključne riječi
upala pluća Srbija Ivica Dačić

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
23:00 02.03.2026.

ponekad čovjek požali zbog napretka medicine...

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

