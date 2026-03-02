Ivica Dačić skinut s respiratora, nastavlja se intenzivno liječenje

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić, hospitaliziran prošlog tjedna zbog teške obostrane upale pluća, skinut je u ponedjeljak s respiratora, objavili su beogradski mediji pozivajući se na više izvora. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije u ponedjeljak da je Dačićevo zdravstveno stanje "bolje nego što je bilo" i da "ima razloga za optimizam". "Nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i intenzivne terapije", rekao je novinarima Lončar.

Dačić je hospitaliziran u srijedu zbog upale pluća, priključen je na respirator i njegovo stanje tada je okarakterizirano kao "vrlo teško", a liječnici su izbjegavali davati konkretnije prognoze. Ivica Dačić je predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS), koalicijskog partnera vladajuće Srpske napredne stranke.