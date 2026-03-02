Naši Portali
FELJTON – JEFFREY EPSETIN (5)

'Kriminalizacija seksa s tinejdžericama je kulturna aberacija i trebala bi biti dopuštena'

Autor
Ivica Beti
02.03.2026.
u 21:10

Te je riječi Epstein rekao novinarki New York Timesa kojoj je nudio da napiše njegovu biografiju. Za vrijeme 90-minutnog intervjua joj je rado govorio o svom interesu za mlade žene te pokazivao fotografije svjetskih moćnika, poput one saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana

Tužiteljstvo je istraživalo oko 1200 prijava protiv Jeffreya Epsteina, no nije isključeno da ih je bilo i oko 2000, samo što nisu sve žrtve bile spremne progovoriti. Jedna je svjedokinja tvrdila da ju je Epstein zaposlio kako bi dovodila maloljetnice. Dočekivala ih je na autobusnom terminalu i obećavala brda i doline. - Obećavao mi je usavršavanje i klijentelu svjetske klase – rekla je jedna od žrtava. Ruslana Koršunova imala je 18 godina kada se u lipnju 2006. ukrcala u Epsteinov mlažnjak na putu do njegove rezidencije na Američkim Djevičanskim Otocima. Dvije godine kasnije počinila je samoubojstvo, skočivši s balkona svog stana. S Epsteinom su u kontaktu bile brojne slavne osobe, od sada već bivšeg princa Andrewa, norveške princeze Mette-Marit, Sarah Ferguson, Davida Copperfielda, Marka Zuckerberga, Elona Muska, Noama Chomskyja, Kevina Spaceya, Katie Couric, Woodyja Allena, Jeffa Bezosa, Naomi Campbell, Stephena Hawkinga, Richarda Bransona, Aleca Baldwina, Michaela Jacksona...

