'Kriminalizacija seksa s tinejdžericama je kulturna aberacija i trebala bi biti dopuštena'

Tužiteljstvo je istraživalo oko 1200 prijava protiv Jeffreya Epsteina, no nije isključeno da ih je bilo i oko 2000, samo što nisu sve žrtve bile spremne progovoriti. Jedna je svjedokinja tvrdila da ju je Epstein zaposlio kako bi dovodila maloljetnice. Dočekivala ih je na autobusnom terminalu i obećavala brda i doline. - Obećavao mi je usavršavanje i klijentelu svjetske klase – rekla je jedna od žrtava. Ruslana Koršunova imala je 18 godina kada se u lipnju 2006. ukrcala u Epsteinov mlažnjak na putu do njegove rezidencije na Američkim Djevičanskim Otocima. Dvije godine kasnije počinila je samoubojstvo, skočivši s balkona svog stana. S Epsteinom su u kontaktu bile brojne slavne osobe, od sada već bivšeg princa Andrewa, norveške princeze Mette-Marit, Sarah Ferguson, Davida Copperfielda, Marka Zuckerberga, Elona Muska, Noama Chomskyja, Kevina Spaceya, Katie Couric, Woodyja Allena, Jeffa Bezosa, Naomi Campbell, Stephena Hawkinga, Richarda Bransona, Aleca Baldwina, Michaela Jacksona...