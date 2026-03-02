Amerikanci potvrdili: Šest naših vojnika poginulo u sukobu s Iranom

Šest američkih vojnika poginulo je u napadima Irana od vikenda, priopćila je američka vojska. Tri vojnika poginula su u nedjelju, a pet ih je ozbiljno ranio šrapnel, izvijestili su američki dužnosnici. "Četvrti vojnik, koji je bio ozbiljno ranjen tijekom početnih iranskih napada, nažalost je preminuo od svojih ozljeda", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u. "Glavne borbene operacije se nastavljaju, a naš odgovor je u tijeku". U ponedjeljak je američko Središnje zapovjedništvo objavilo da su pronađena tijela još dva vojnika.

"Zaključno s 16 sati po istočnoameričkom vremenu, 2. ožujka, šest američkih vojnika poginulo je u borbi. Američke snage nedavno su pronašle ostatke dva prethodno neidentificirana vojnika iz objekta koji je pogođen tijekom početnih iranskih napada u regiji. Glavne borbene operacije se nastavljaju. Identiteti poginulih bit će objavljeni tek 24 sata nakon što njihovi najbliži budu obaviješteni", navelo je zapovjedništvo na X-u. Nijedan od poginulih vojnika još nije javno identificiran jer se još kontaktiraju članovi obitelji. Trenutačno nije jasno gdje su vojnici poginuli.

Na konferenciji za novinare u ponedjeljak ujutro, zajedno s ministrom obrane Petom Hegsethom, predsjednik Združenog stožera general Dan Caine odao je počast poginulim vojnicima. "Najiskrenije sućuti upućujemo njihovim obiteljima. Nikada vas nećemo zaboraviti", rekao je. Caine je zatim naglasio da američki vojni napadi u Iranu nisu "jednokratna operacija preko noći". "Ovo su glavne borbene operacije", rekao je. "Očekujemo dodatne gubitke". Predsjednik Donald Trump rekao je da očekuje još žrtava u videu objavljenom na platformi Truth Social u nedjelju. "Nažalost, vjerojatno će ih biti još… prije nego što ovo završi, tako je to. Vjerojatno će ih biti više", rekao je. SAD i Izrael pokrenuli su koordinirane napade na Iran tijekom vikenda, pri čemu su ubili vrhovnog vođu zemlje ajatolaha Ali Khameneija i druge visoke dužnosnike.

Napadi, koje je SAD nazvao "Operacija Epic Fury", potaknuli su Iran da lansira val projektila diljem Bliskog istoka. Tri bliska američka saveznika, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, izjavili su da su spremni udružiti snage sa SAD-om kako bi zaustavili iranske odmazdne raketne i dron napade. Nakon Khameneijeve smrti, Islamska Republika sada mora izabrati novog vrhovnog vođu prvi put od 1989. godine. Khamenei (86) nije imao imenovanog nasljednika, zbog čega su iranski dužnosnici rekli da će novi vrhovni vođa biti izabran u narednim danima. Došlo je do povremenih proslava Khameneijeve smrti, ali ograničenja interneta u zemlji umanjila su stvarne informacije o događanjima.