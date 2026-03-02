Naši Portali
RANE NA KOŽI

Trump viđen s misterioznim modricama na vratu. Oglasio se njegov liječnik

Autor
Lorena Posavec
02.03.2026.
u 22:16

Crvenkasta mrlja bila je vidljiva na Trumpovom vratu iznad ovratnika njegove košulje do ispod uha

Nove fotografije Donalda Trumpa snimljene danas u Bijeloj kući ponovno su pokrenule spekulacije o njegovom zdravlju. Na snimkama s ceremonije dodjele Medalje časti vidljivo je crvenilo na desnoj strani njegovog vrata, što je izazvalo nove upite i nagađanja o tome što se događa s američkim predsjednikom. "Novi osip na desnoj strani vrata američkog predsjednika Donalda Trumpa rezultat je kreme koju koristi kao 'preventivni tretman kože'", rekao je njegov osobni liječnik za CNN u ponedjeljak. "Predsjednik koristi tretman već tjedan dana, a crvenilo se očekuje da će trajati nekoliko tjedana", izjavio je dr. Sean Barbabella. Barbabella nije pojasnio zašto Trump treba tretman kože, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanja o njegovom zdravstvenom stanju.

Crvenkasta mrlja bila je vidljiva na Trumpovom vratu iznad ovratnika njegove košulje do ispod uha. Trump, koji je sa svojih 79 godina najstariji predsjednik koji je položio prisegu, također povremeno ima modrice na stražnjoj strani oba dlana, što je u više navrata izazvalo pitanja o njegovom zdravlju.

On je te modrice pripisao čestom rukovanju i svojoj upornosti da uzima veću dnevnu dozu aspirina nego što je preporučeno, što ga čini sklonijim nastanku modrica. Prošle je godine Trump također prošao dva pregleda u Walter Reed Nacionalnom vojnom medicinskom centru, uključujući jedan u kojem je Barbabella kasnije rekao da je medicinsko osoblje provelo "kardiovaskularno snimanje". Barbabella već mjesecima tvrdi da je Trump zdrav, pišući u prosincu da on "ostaje u izvrsnom općem zdravstvenom stanju".

Ključne riječi
osip modrica SAD Donald Trump

OS
Ostrež
22:31 02.03.2026.

A kaj se dogodilo sa ajatolahom? Sfiurila mu se brada i sav se raspal

BL
Bloomberg
23:05 02.03.2026.

Lijekovi, nus pojave...

JE
Jegermeister
22:55 02.03.2026.

I Adolf i Staljin su krepali. Valjda će i po ovog uskoro doći vrag.

