Predstavljen novi roman Damira Karakaša, u kojem djed i unuk tragaju za vragom

Roman Damira Karakaša "Sunčanik", u kojem glavni likovi tragaju za vragom, predstavljen je u ponedjeljak, 15. prosinca, u atriju Kazališta Gavella u Zagrebu. Roman su predstavili književnik Ivica Đikić, urednica knjige Gordana Farkaš Sfeci i autor Damir Karakaš.

"Protagonisti djela - unuk i djed - u neodređenom vremenu i dijelom određenom prostoru upustili su se u potragu za vragom", istaknula je Farkaš Sfeci i dodala kako se ono što započinje kao potraga za vragom promeće u potragu za spoznajom. Đikić je, pak, istaknuo kako je knjiga po kondenziranosti pripovijedanja priče remek djelo te zahtijeva vrlo koncentriranoga čitatelja jer potiče maštu, a dodao je i kako to znači pretvaranje pročitanoga teksta u slike. Također je ocijenio je kako je u knjizi bitna svaka riječ i svaki interpunkcijski znak. "U hrvatskoj književnosti nisam čitao knjigu koja je na taj način kondenzirana, gusta i koja ne dopušta predah", rekao je Đikić i dodao kako u romanu radnja gotovo i ne postoji, a kad je radnja u tolikoj mjeri minimalistička, smatra, kako je virtuoznost napisati bez ponavljanja i dosade zanimljivu knjigu.

Po Đikićevim riječima đavao ili zlo nije neko mitsko biće jer je zlo u čovjeku. "Kad tražimo zlo treba ići među ljude", rekao je i dodao kako je zlo puno suptilnije od samoga fizičkog nasilja jer je zlo laganje, zavist. Knjiga je, smatra, ambivalentna, otvorena i široka potraga za zlom, a djedova okrutnost prema unuku je priprema za zlo, napomenuo je Đikić i dodao kako roman ostavlja prostor čitatelju da sam sebi objasni što se događa. Đikić je naposljetku naglasio kako je "Sunčanik" vrlo univerzalna priča jer se može razmjestiti širom svijeta. "Šume i brda, djedovi i unuci posvuda postoje", napomenuo je i dodao kako je priča lišena konkretnosti političkih okolnosti, a ocijenio je i kako je u romanu sve snovito i lebdi ne pretjerano iznad zemlje.

Foto: OceanMore

Karakaš je napomenuo kako u njegovu romanu djed i unuk putuju da bi vidjeli đavola i nešto ga pitali. "U književnosti me previše ne zanima radnja. Važan mi je stil, koji se mora podrediti tekstu", rekao je.

Damir Karakaš rođen je u Plašćici kraj Brinja 1967. Radio je kao novinar crne kronike splitskoga dopisništva Večernjega lista i izvještavao s ratišta u Hrvatskoj i BiH. Objavio je više knjiga, među kojima i kratke romane "Sjećanje šume" i "Proslava", a roman "Sunčanik" objavila je nakladna kuća Ocean more.