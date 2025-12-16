Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
"Sunčanik"

Predstavljen novi roman Damira Karakaša, u kojem djed i unuk tragaju za vragom

Pula: Predstavljanje romana "Sunčanik" Damira Karakaša
Srecko Niketic/PIXSELL
Autori: vecernji.hr, Hina
16.12.2025.
u 12:41

Damir Karakaš objavio je više knjiga, među kojima i kratke romane "Sjećanje šume" i "Proslava", a njegov novi roman "Sunčanik", koji je 15. prosinca predstavljen u zagrebačkoj Gavelli, objavila je nakladna kuća Ocean more

Roman Damira Karakaša "Sunčanik", u kojem glavni likovi tragaju za vragom, predstavljen je u ponedjeljak, 15. prosinca, u atriju Kazališta Gavella u Zagrebu. Roman su predstavili književnik Ivica Đikić, urednica knjige Gordana Farkaš Sfeci i autor Damir Karakaš.

"Protagonisti djela - unuk i djed - u neodređenom vremenu i dijelom određenom prostoru upustili su se u potragu za vragom", istaknula je Farkaš Sfeci i dodala kako se ono što započinje kao potraga za vragom promeće u potragu za spoznajom. Đikić je, pak, istaknuo kako je knjiga po kondenziranosti pripovijedanja priče remek djelo te zahtijeva vrlo koncentriranoga čitatelja jer potiče maštu, a dodao je i kako to znači pretvaranje pročitanoga teksta u slike. Također je ocijenio je kako je u knjizi bitna svaka riječ i svaki interpunkcijski znak. "U hrvatskoj književnosti nisam čitao knjigu koja je na taj način kondenzirana, gusta i koja ne dopušta predah", rekao je Đikić i dodao kako u romanu radnja gotovo i ne postoji, a kad je radnja u tolikoj mjeri minimalistička, smatra, kako je virtuoznost napisati bez ponavljanja i dosade zanimljivu knjigu.

Po Đikićevim riječima đavao ili zlo nije neko mitsko biće jer je zlo u čovjeku. "Kad tražimo zlo treba ići među ljude", rekao je i dodao kako je zlo puno suptilnije od samoga fizičkog nasilja jer je zlo laganje, zavist. Knjiga je, smatra, ambivalentna, otvorena i široka potraga za zlom, a djedova okrutnost prema unuku je priprema za zlo, napomenuo je Đikić i dodao kako roman ostavlja prostor čitatelju da sam sebi objasni što se događa. Đikić je naposljetku naglasio kako je "Sunčanik" vrlo univerzalna priča jer se može razmjestiti širom svijeta. "Šume i brda, djedovi i unuci posvuda postoje", napomenuo je i dodao kako je priča lišena konkretnosti političkih okolnosti, a ocijenio je i kako je u romanu sve snovito i lebdi ne pretjerano iznad zemlje.

"Sunčanik" Damira Karakaša
Foto: OceanMore

Karakaš je napomenuo kako u njegovu romanu djed i unuk putuju da bi vidjeli đavola i nešto ga pitali. "U književnosti me previše ne zanima radnja. Važan mi je stil, koji se mora podrediti tekstu", rekao je. 

Damir Karakaš rođen je u Plašćici kraj Brinja 1967. Radio je kao novinar crne kronike splitskoga dopisništva Večernjega lista i izvještavao s ratišta u Hrvatskoj i BiH. Objavio je više knjiga, među kojima i kratke romane "Sjećanje šume" i "Proslava", a roman "Sunčanik" objavila je nakladna kuća Ocean more.

Ključne riječi
kultura ocean more Gordana Farkaš Sfeci Ivica Đikić kazalište Gavella predstavljanje knjige roman knjiga Damir Karakaš

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Tatjana Jukić
profesorica Tatjana Jukić

Ako me Austen ičemu naučila, onda je to oprez spram divljenja – diviti se nekome znači odustati od kritičkoga razmišljanja, a to je tragično

Na današnji dan navršava se točno 250 godina od rođenja velike ne samo engleske nego i svjetske književnice Jane Austen, a tim povodom razgovarali smo s Tatjanom Jukić, predstojnicom Katedre za englesku književnost na Filozofskom fakultetu, koja nam je otkrila nešto više o Austen, njezinim djelima, značaju i ostavštini u svjetskoj književnosti

Zagreb: U HNK je održana promocija novog hrvatskog prijevoda Biblije
predstavljanje novog prijevoda

FOTO U vremenu u kojem vjera opada, potrebna nam je Biblija koja je razumljiva narodu

Na predstavljanju nove Biblije okupljenjima su se obratili Iva Hraste Sočo, intendantica zagrebačkog HNK, Dražen Brodarić, predsjednik Hrvatskog biblijskog društva, mons. Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup koji sa zagrebačkim nadbiskupom potpisuje proslov Biblije, zatim Boris Beck, izvanredni profesor s Fakulteta političkih znanosti, te vlč. Mladen Horvat, hrvatski bibličar i svećenik Varaždinske biskupije. Razgovor je moderirala Dijana Kopjar Mucak, dok je glumica Luca Anić čitala ulomke iz Biblije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!