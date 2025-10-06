U lavini u Sloveniji nestala su braća iz Kaštela: Situacija je dosta složena i opasna

Tri hrvatska planinara stradala su u nedjelju u lavini podno vrha Tosca u Julijskim Alpama u Sloveniji. Jedan od njih pronađen je mrtav, dok se dvojica još uvijek vode kao nestali. Danas se nastavlja potraga za ostalim planinarima.

Tri planinara iz Hrvatske nestala su u Sloveniji

Lavina je planinare zatrpala podno vrha Tosca

Jedan je planinar pronađen mrtav

Danas je nastavljena potraga

08:55 - Kako Slobodna Dalmacija doznaje, dvojica planinara za kojima se traga su dvojica braće iz Kaštela, u dobi od tridesetak godina.

8:50 - Gore je oko pola metra snijega, što ne zvuči puno, ali je opasno za lavinu i nažalost ovo se dogodilo, rekao je Klemen Belhar, potpredsjednik Gorske spasilačke službe Slovenije, za HRT. Rekao je i kako gore još ima planinarskih skupina koje će se spašavati danas i sutra. - Situacija je dosta složena i opasna, rekao je. Na pitanje možemo li se nadati da su preostala dvojica Hrvata za kojima se traga još živi, Belhar je rekao kako je to teško pitanje. - Mi ćemo svakako raditi kao da su živi, a koliko ima nade, to nitko ne zna, rekao je.

08:30 - Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović stiže u Sloveniju gdje će ga primiti njegov kolega Boštjan Poklukar.

08:00 - Spasioci Gorske službe spašavanja Radovljica (Gorska reševalna služba Radovljica) iz Slovenije opisali su jučer navečer kako je tekla potraga za hrvatskim planinarima koje je zamela lavina. Oni su već rano ujutro krenuli na jednu intervenciju u kojoj su pomagali teško ozlijeđenoj osobi. Prilikom povratka u postaju došao je novi poziv. Radilo se o tri planinara iz Hrvatske koje je zamela i odnijela lavina snijega. Više pročitajte OVDJE.

07:00 - Do nesreće je došlo oko 10 sati, na 2275 metara visine. Hrvatski planinari stradali u nedjelju u lavini na planini Tosc, u slovenskim Julijskim Alpama, od kojih je jedan pronađen bez znakova života, i ostali koji su se u međuvremenu spustili do Pokljuke, iz Splita su i okolice, potvrdio je nedjelju za Hinu Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj.

Planinari su u subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom da doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra. Tri hrvatska planinara stradala su u lavini podno vrha Tosca. Jedan planinar pronađen je mrtav, dok se dvojica vode kao nestali.

Lavina se obrušila u području gdje je jučer ujutro padao gust snijeg, a slovensku Julijsku Alpama u ranim satima zahvatila je hladna fronta sa snježnim padalinama. Na mjestu nesreće snijeg je dosezao više od pola metra, a pripadnici slovenske Gorske službe spašavanja (GRZS) morali su se probijati kroz snijeg kako bi stigli do zatrpanih planinara. U akciji spašavanja sudjelovalo je više od 60 spasioca, uključujući timove iz Bohinja, Radovljice i Jesenica, uz pomoć spasilačkih pasa. Tijekom akcije spasioci su naišli i na dvojicu planinara iz Mađarske, koji su se spuštali iz Vodnikova doma. Oni su sigurno ispraćeni u dolinu.