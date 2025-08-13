Bujica na ulicama Sinja, u unutrašnjosti Dalmacije pljuskovi i grmljavina

Usred aktualnog vala ljetnih vrućina, srijeda poslijepodne donijela je osvježenje — ali i nevolje — u unutrašnjosti srednje Dalmacije. U Dalmatinskoj zagori, osobito nad Cetinskom krajinom i širim područjem Sinja, razvila se snažna naoblaka praćena pljuskovima, kišom i grmljavinom, piše Dalmacija Danas. Najviše kiše palo je upravo u Sinju – čak 38 litara po četvornome metru do 19 sati, prema podacima mreže Pljusak.com.

Kiša je padala intenzivno i kratkotrajno, što je uzrokovalo bujice po gradskim ulicama – prizori gotovo identični onima početkom mjeseca, kada je zbog obilnih oborina odgođena i Sinjska alka. Nešto manje kiše zabilježeno je u Rudi (28 l/m²), Brnazama i Gali (po 22), Obrovcu Sinjskom (15), Donjoj Tijarici (11) i Hrvacama (10 l/m²). Temperature su zbog naglog pogoršanja pale za više od 10 °C, pa su se popodne mjerile vrijednosti između 20 i 24 stupnja.

S druge strane, veći dio Dalmacije bio je u znaku visokih temperatura – maksimalci su se kretali od 33 do 38 °C, što je ipak nešto niže nego prekjučer, kada su mjestimice zabilježene i "četrdesetice".

Iako se blagdan Velike Gospe (15. kolovoza) u narodnoj predaji često navodi kao simboličan kraj ljeta, stvarnost je već neko vrijeme drugačija – visoke temperature uobičajeno potraju i duboko u kolovoz. Tako će biti i ove godine.

U četvrtak se ponovno očekuje lokalni razvoj oblaka u Dalmatinskoj zagori, s mogućim pljuskovima i grmljavinom, osobito poslijepodne. Uz obalu bi se tek ponegdje mogle javiti kratkotrajne nestabilnosti predvečer, no veći dio dana ostat će suh i vrlo topao. Sličan obrazac očekuje se i do kraja tjedna, s tek malom vjerojatnošću za pljuskove uz granicu s Bosnom i Hercegovinom.

U subotu navečer mogući su prolazni, pojačani udari bure, ali bez znatnijeg utjecaja na temperature. U drugoj polovici sljedećeg tjedna moguć je blagi pad temperatura, no i dalje će prevladavati vrlo toplo i vruće vrijeme.