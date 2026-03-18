Može li se u Splitu kupiti stan bez nasljedstva i bogatih roditelja: 'Nisam živio, nisam izlazio, samo štedio...'

'Je li prije stvarno bilo lakše kupiti stan u Splitu nego danas?' upitao je jedan korisnik na Redditu, ciljajući isključivo na one koji su do svoje nekretnine došli samostalno, bez nasljedstva ili imućnih roditelja. Objava je brzo postala poprište žustre rasprave u kojoj su Splićani dijelili svoja iskustva, frustracije i savjete, a odgovori su otkrili koliko se situacija promijenila u samo nekoliko godina. Autor posta spomenuo je anegdotu o čistačici koja posjeduje tri stana, kao simbol prošlih vremena, dok se danas cijene od šest tisuća eura po kvadratu čine nedostižnima čak i za one s fakultetskom diplomom i solidnim poslom.

Ono što se nekome moglo činiti kao pretjerivanje, danas je splitska stvarnost. Podaci za 2026. godinu pokazuju da u elitnim kvartovima poput Meja ili Bačvica cijene kvadrata redovito premašuju devet tisuća eura, dok se i u povoljnijim dijelovima grada, kao što su Sućidar ili Brda, teško može naći stan ispod četiri tisuće eura po kvadratu. Prema nedavnom izvješću Europskog parlamenta, čak 70% mladih u Hrvatskoj ne može si priuštiti kupnju ili najam stana, što je najviša stopa u Europskoj uniji i savršeno ilustrira dubinu problema s kojim se suočavaju generacije koje danas stupaju na tržište rada.

Komentari na objavi otkrili su širok spektar iskustava, od onih koji su uspjeli 'uhvatiti zadnji vlak' do onih koji smatraju da je san o vlastitom stanu postao iluzija. 'Trideset i četiri godine. Kvart ću zadržati za sebe, 65 kvadrata, 1970 eura po kvadratu, 2019. godina, zadnja sretna godina za kupnju stana', napisao je jedan korisnik.

Još jedno iskustvo podijelio je tridesettrogodišnjak koji je nedavno kapario stan od 30 kvadrata za 106 tisuća eura. 'Kako sam uspio? Prvo, živio sam s roditeljima, živim i dalje. Drugo, nisam putovao, nisam živio život već sam štedio i ulagao. Treće, nisam čekao Njuškalo nego sam svugdje razglasio da kupujem stan i godinama sam tražio Dakle, moguće je, samo ne možete imati i ovce i novce, želite izlaske, putovanja, život bez stresa i još pritom nekretnine, to ne ide', brutalno je iskren bio u svom odgovoru.

S druge strane, mnogi su izrazili skepticizam prema pričama o 'starim dobrim vremenima'. Jedan od najpopularnijih komentara razbija mit o tome kako je nekad bilo lakše. 'Nisam kupio stan u Splitu pa ti na taj dio pitanja ne mogu dati odgovor ali ti mogu reći da prestaneš vjerovati u te bapske rekla kazala priče o tome kako je prije bilo lakše i kako je čistačica kupila 3 stana. Istina je da je sve prije bilo jeftinije u usporedbi s današnjim cijenama ali i standard i plaće su bile puno manje nego danas a taj dio svi uporno ignorirate. Krediti su prije bili teški za dobiti, za današnje pojmove 5000 eura kredita su ti trebali jamci a za stambeni kredit si trebao biti u rangu Todorića. Posla je bilo manje i vladala je nesigurnost i banke se baš i nisu trsile izdavati kredite. Znam i ja ljude koji su s nekim nisko plaćenim poslovima kupovali nekretnine ali pošto ih poznajem dugo znam i odakle im pare. Odgovor je nasljedstvo, ili su naslijedili novac ili neko zemljište koje su prodali. Sirotinja nikad nije kupovala stanove i prestanite vjerovati u te bajke', istaknuo je korisnik.

Mnogi su podijelili i svoja pozitivna iskustva. 'Muž i ja, 2019 godina, stan od 100m2 s garažom od 25m2 izašao nas je 250 tisuća eura u kvartu Pazdigrad. Dio na kredit, a dio naša ušteđevina. Imali smo 28 godina, bez pomoći naših', piše jedna korisnica. Mnogi su savjetovali da se nekretnina ipak treba kupiti što prije. 'Situacija će biti samo gora tako da se definitivno isplati uzeti stan što prije ako možeš', stoji u jednom od komentara.

Pronašao se ispod objave i komentar mladića koji je s 29 godina dobio stan od roditelja. Iako je autor posta izričito tražio iskustva onih koji su sami kupili nekretninu, ovaj je komentar potaknuo žestoku raspravu o privilegijama. 'Ja da moram živjeti s tim da sam nesposoban i da mi roditelji sa 30 godina kupuju stan, najvjerojatnije bi umro od srama", glasio je jedan od osuđujućih odgovora, dok su drugi branili mladića, tvrdeći da je takva reakcija samo odraz ljubomore.

Većina se slaže da se 'balon cijena' u Splitu neće tako skoro ispuhati. 'Najbolji trenutak za kupnju stana je jučer, a drugi najbolji trenutak za kupnju stana je danas', sažeo je jedan korisnik opće raspoloženje.