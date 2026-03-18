Milanović: 'Plenković me četiri puta odbio, sad mu se žuri. Kao da ga nešto žulja'

"Ima vremena. Brzo, ali ne sljedeći tjedan. Malo neobično. Kao da ga nešto žulja", prokomentirao je Zoran Milanović prijedlog Andreja Plenkovića za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu. "Svakako će se održati ta sjednica, ima razloga za to. Nećemo žuriti, ima vrlo ozbiljnih tema koje treba pripremiti. Nema potrebe da se jurca", rekao je Milanović. "Ako je bilo što potrebno ja sam dostupan kad god treba. Tu sjednicu ćemo pripremiti temeljito. Ima tu važnih pitanja", dodao je. Podsjetio je javnost kako je posljednji sastanak Vijeća održan prije četiri i pol godine te da je on u više navrata pokušavao inicirati novi.

"Ja sam četiri puta predlagao protekle 4 godine sastanak Vijeća. On to odbija bez ikakvog argumenta." Poručio je kako se lagao i ohladio od toga. "Što ću predlagati ako čovjek neće", rekao je. Ipak, priznao je da je i premijer jednom, odmah nakon ruske invazije na Ukrajinu, predložio sastanak, što je on tada odbio jer situaciju nije smatrao izravnom prijetnjom na hrvatskoj granici. Sada, kada je Plenković ponovno predložio susret, Milanović kaže da ga nema namjeru odbiti. "Kako da to odbijem? Ja sam mislio to sam napravit, ali računam čovjek će odbiti, ali evo kad je on to predložio 'mašala'", rekao je predsjednik.

Izjavio je kako je Vijeće je krovno koordinacijsko tijelo koje u praksi ne donosi izvršne odluke, ali okuplja ključne ljude u državi. Iako nije želio otkriti sve karte, rekavši novinarima "e, to vam neću reći", predsjednik je dao naslutiti o čemu će se razgovarati. Potvrdio je da teme koje je premijer spomenuo, poput situacije u Ukrajini, Rusiji i na Bliskom istoku, mogu biti na dnevnom redu. No, Milanović je dodao i nekoliko svojih, puno osjetljivijih točaka koje planira otvoriti, a koje se izravno tiču nacionalne sigurnosti i odnosa u regiji.

Jedna od nezaobilaznih tema bit će, prema svemu sudeći, naoružavanje susjedne Srbije. Milanović je kritizirao premijerovo pismo upućeno NATO-u, nazvavši ga "nepotpunim" jer se u njemu spominje navodna kineska raketa koju Srbija posjeduje, ali se prešućuje puno opasnija činjenica. "Ima već godinu dana da su nabavili izraelski sustav našeg strateškog partnera dometa 300 kilometara, višecijevni bacač raketa. Dakle, to je vrlo opako i ofenzivno oružje, možda čak nezgodnije od te rakete, i to je trebalo napisati u pismu", istaknuo je Milanović, dodavši kako se o takvim obavještajnim i operativnim podacima ne može otvoreno govoriti u javnosti.

Raspravljat će se i o stanju u Hrvatskoj vojsci, temi koja je posljednjih tjedana izazvala burne reakcije. Milanović je odbacio optužbe da iznošenjem podataka o popunjenosti vojske čini veleizdaju. "Apsolutno je primjereno razgovarati o brojnom stanju i stupnju popunjenosti oružanih snaga. To su javni podaci o kojima ministar svojim potpisom izvješćuje Hrvatski sabor. I onda kad ja to kažem javno, onda netko od njegovih pomoćnika kaže da je to veleizdaja. To je stvarno jadno", rekao je predsjednik. Poručio je kako će o vojnim pitanjima razgovarati isključivo s Plenkovićem, a ne Ivanom Anušićem.

Na stolu će se naći i razlike u vanjskopolitičkim stavovima, posebice prema sukobu na Bliskom istoku. Milanović je ponovio svoje čvrsto stajalište, rekavši kako ne očekuje "tektonske pomake" u razgovoru s premijerom. "Ako netko smatra da je Izrael naš saveznik i prijatelj, nema mu pomoći. Nepomično sam u tom stavu", izjavio je, dodavši kako je Hrvatska trebala priznati Palestinu.

Ocijenio je kako je Plenkovićeva vanjska politika vođena "fetiš projektom" ulaska Hrvatske u OECD, organizaciju za koju "nitko u Veloj Luci ne zna što je". Prema njegovim riječima, Vlada je spremna platiti previsoku cijenu za ulazak u taj klub, podilazeći stavovima SAD-a, Izraela i Mađarske, čiji su glasovi ključni.

Na pitanje hoće li tema na sjednici biti vanjska politika koju Hrvatska vodi i stav prema Izraelu, Milanović je odgovorio: "Nema načina da ja nekoga uvjerim u suprotno, ali zar bih trebao šutjeti? Da ostavim premijeru i njegovim pomoćnicima da rade što hoće? Rekao sam što imam za reći i to misli značajna većina hrvatskih ljudi." Dodao je i da će na premijerovu inicijativu odgovoriti pozitivno i to vrlo brzo.