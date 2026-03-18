Profesor otvorio vrata dijalogu

Prof. dr. sc. Đorđe Gardašević ugodno me je iznenadio svojim reagiranjem "Poželjna rasprava je – znanstvena", čiji je sadržaj korektan iako mu je tekst koji sam u Večernjakovu Obzoru potpisao pod naslovom "Ustav – medij za ideološki boj" mogao dati povoda i za oštriju reakciju. Nisam očekivao da će reagirati jer je dosad ignorirao moje objave u kojima bih komentirao njegove stavove, a i kad sam ga jednom nazvao tražeći njegovo mišljenje o ustavnopravnom problemu, nije bio raspoložen za davanje izjave pa sam i zbog nekih njegovih komentara na društvenim mrežama shvatio da nisam novinar koji bi bio vrijedan suradnje s njim. Zato sam provokativno napisao "Gardašević nikad ne polemizira s onima koji misle drukčije od njega. Zato odbija o ustavnopravnim temama razgovor s potpisanim novinarom." Na to je prof. Gardašević uzvratio: "Baš suprotno. U nekoj budućoj prilici mogli bismo razgovarati na nekoliko razina." Stoga sam prije svega zahvalan prof. Gardaševiću što je otvorio vrata dijalogu, a toga toliko nedostaje u aktualnim okolnostima u našem društvu, osobito među neistomišljenicima na političkoj i javnoj sceni. Premda se takva reakcija i očekuje od profesora, osobito prava, a u ovom slučaju i predstojnika Katedre za ustavno pravo.