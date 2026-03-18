Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI PORAST BROJA VOJNIKA

Nijemci pohrlili u vojsku: Evo kako su privukli mlade da se dobrovoljno prijave

njemačka vojska
Foto: DPA/Pixsell
1/8
VL
Autor
Deutsche Welle
18.03.2026.
u 20:31

Aktivna kadrovska snaga Bundeswehra trenutačno iznosi oko 186.200 vojnika i vojnikinja, što je porast od oko 3.600 osoba u usporedbi s veljačom 2025.

Nakon uvođenja nove vojne službe, Bundeswehrradi na povećanju svog osoblja. Do kraja veljače za vojnu karijeru prijavilo se oko 16.100 osoba – što je porast od 20 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, priopćilo je njemačko Ministarstvo obrane. Taj se trend odražava i u novim zapošljavanjima: u veljači je zaposleno više od 5.300 osoba, što je 14 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.  Posebno je u kategoriji vojnika u sklopu nove vojne obveze popunjenost znatno povećana u usporedbi s prethodnom godinom. Trenutačno u Bundeswehru služi oko 13.400 osoba kao dragovoljni vojnici (šest do jedanaest mjeseci) i kratkoročni ročnici na određeno vrijeme (dvanaest do dvadeset i tri mjeseca) – porast od 15 posto u usporedbi s prethodnom godinom.

Vojna obveza predviđa da punoljetni mladići rođeni 2008. i nakon te godine obvezno ispune odgovarajući upitnik i pristupe regrutaciji. Nova vojna služba za sada ostaje dobrovoljna. Za žene su i ispunjavanje upitnika i vojni pregled dobrovoljni. Vlada očekuje da će novi Zakon o vojnoj službi, koji je na snazi od početka godine, dati snažan poticaj vojsci, javlja Deutsche Welle

Aktivna kadrovska snaga Bundeswehra trenutačno iznosi oko 186.200 vojnika i vojnikinja, što je porast od oko 3.600 osoba u usporedbi s veljačom 2025. Cilj savezne vlade je do sredine tridesetih godina ovog stoljeća povećati aktivnu vojsku na 260.000. Ukupna kadrovska snaga će prema navodima Ministarstva i tijekom ove godine biti podložna sezonskim oscilacijama. U proljeće, prema iskustvu, nerazmjerno veliki broj vojnika i vojnikinja redovito završava svoju vojnu obvezu kako bi, primjerice, krenuli u civilno zanimanje ili upisali studij ili strukovnu izobrazbu u ljetnom semestru. Uz to, potražnja za temeljnom obukom nije tako velika kao primjerice u drugoj polovici godine. Novi zakon ostavlja mogućnost da vlada, u slučaju da se ne prijavi dovoljno ročnika, ponovno uvede vojnu obvezu. One koji se prijave dobrovoljno čekaju bruto mjesečna plaća od 2.600 eura i ostale povlastice poput subvencije za stjecanje vozačke dozvole.
Ključne riječi
dragovoljci vojni rok vojska Njemačka

Komentara 1

Pogledaj Sve
PR
Prki
20:02 18.03.2026.

Nine to baš tako ali propaganda pokušava to postići

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!