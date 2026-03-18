Nijemci pohrlili u vojsku: Evo kako su privukli mlade da se dobrovoljno prijave

Nakon uvođenja nove vojne službe, Bundeswehrradi na povećanju svog osoblja. Do kraja veljače za vojnu karijeru prijavilo se oko 16.100 osoba – što je porast od 20 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, priopćilo je njemačko Ministarstvo obrane. Taj se trend odražava i u novim zapošljavanjima: u veljači je zaposleno više od 5.300 osoba, što je 14 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. Posebno je u kategoriji vojnika u sklopu nove vojne obveze popunjenost znatno povećana u usporedbi s prethodnom godinom. Trenutačno u Bundeswehru služi oko 13.400 osoba kao dragovoljni vojnici (šest do jedanaest mjeseci) i kratkoročni ročnici na određeno vrijeme (dvanaest do dvadeset i tri mjeseca) – porast od 15 posto u usporedbi s prethodnom godinom.

Vojna obveza predviđa da punoljetni mladići rođeni 2008. i nakon te godine obvezno ispune odgovarajući upitnik i pristupe regrutaciji. Nova vojna služba za sada ostaje dobrovoljna. Za žene su i ispunjavanje upitnika i vojni pregled dobrovoljni. Vlada očekuje da će novi Zakon o vojnoj službi, koji je na snazi od početka godine, dati snažan poticaj vojsci, javlja Deutsche Welle.

Aktivna kadrovska snaga Bundeswehra trenutačno iznosi oko 186.200 vojnika i vojnikinja, što je porast od oko 3.600 osoba u usporedbi s veljačom 2025. Cilj savezne vlade je do sredine tridesetih godina ovog stoljeća povećati aktivnu vojsku na 260.000. Ukupna kadrovska snaga će prema navodima Ministarstva i tijekom ove godine biti podložna sezonskim oscilacijama. U proljeće, prema iskustvu, nerazmjerno veliki broj vojnika i vojnikinja redovito završava svoju vojnu obvezu kako bi, primjerice, krenuli u civilno zanimanje ili upisali studij ili strukovnu izobrazbu u ljetnom semestru. Uz to, potražnja za temeljnom obukom nije tako velika kao primjerice u drugoj polovici godine. Novi zakon ostavlja mogućnost da vlada, u slučaju da se ne prijavi dovoljno ročnika, ponovno uvede vojnu obvezu. One koji se prijave dobrovoljno čekaju bruto mjesečna plaća od 2.600 eura i ostale povlastice poput subvencije za stjecanje vozačke dozvole.