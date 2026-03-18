Novih šest vlakova na liniji Zagreb – Split skratit će putovanje na pet sati

U tvornici Končar – Električna vozila u tijeku je proizvodnja šest elektrodizelskih vlakova za povezivanje Zagreba i Splita. Vrijednost projekta, koji se financira iz zajma Europske investicijske banke (EIB), iznosi 57,3 milijuna eura.

– U tijeku je proizvodnja 19 vlakova za HŽ Putnički prijevoz, od kojih će šest povezivati Zagreb i Split. Vidjeli smo prvi vlak koji bi trebao biti isporučen u srpnju ove godine, a nakon toga planirana je isporuka po jednog vlaka na mjesec, odnosno svih šest do kraja godine. Osim toga, trenutačno je u proizvodnji i 20 novih niskopodnih tramvaja za Zagreb, za koje smo ugovor potpisali s Gradom Zagrebom, pa smo ujedno imali priliku vidjeti i tu proizvodnju. U posljednjih nekoliko godina isporučeno je 70 novih vlakova, tako da kontinuirano nabavljamo nove vlakove. Veselim se što je u planu i nabava dodatnih 36 vlakova, za koje trebamo osigurati financiranje, čime nastavljamo s modernizacijom i nabavom novih vlakova – kazao je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture. Dodao je da ćemo već ovoga ljeta vlakom do Splita moći putovati između četiri i pet sati zahvaljujući upravo tim novim vlakovima. Podsjetio je i da je krajem prošle godine potpisan ugovor za 20 novih tramvaja, a planira se nabava još 30 vlakova u idućim godinama.

– Uspješno koristimo europska sredstva, a s druge strane, imamo uspješnu hrvatsku tvrtku koja ih proizvodi. Za sve te postupke provedena je javna nabava. Končar je uvijek bio najpovoljniji i drago mi je da uspješno proizvodi vlakove i tramvaje, da to financiramo iz europskih fondova i da to doprinosi BDP-u i rastu hrvatskoga gospodarstva. Obnova nam je željezničke infrastrukture u fokusu: u to je već uloženo više od 1,5 milijardi eura. Kada gledamo prigradski dio oko Zagreba te prema Bjelovaru i Zagorju – Savski Marof, Zagreb, Zaprešić, Zabok, Krapina, pruga prema Sisku ili kroz Grad Zagreb, tu je pruga posve obnovljena. Što se tiče nizinske pruge, radovi na dionici prema Mađarskoj praktički su gotovi. Sve će biti gotovo ove godine i kompletno ćemo završiti dvokolosiječnu rekonstruiranu prugu do mađarske granice – rekao je ministar Butković.

Najavio je i modernizaciju flote Jadrolinije nabavom novih, sigurnijih trajekata koji će trošiti manje goriva.

– U posljednjih nekoliko godina Jadrolinija je nabavila šest novih katamarana. U tom dijelu obnova ide dobro. U tijeku je raspisivanje novog natječaja za brod za Elafite “Nova Postira”, a paralelno s tim idemo u nabavu 10 novih brodova, od toga sedam trajekata. To je proces koji smo započeli sa Svjetskom bankom, koja bi nam dala zajam za nabavu novih brodova. Uprava Jadrolinije to priprema – dodao je O. Butković. Na taj će se natječaj moći javiti i strana brodogradilišta.